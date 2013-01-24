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1,2-м кабель USB-A–Lightning
Під’єднайте iPhone до ноутбука Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм із USB-роз’ємом. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
1,2-м кабель USB-A–Lightning
Під’єднайте iPhone до ноутбука Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм із USB-роз’ємом. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни! Переглянути усі переваги
1,2-м кабель USB-A–Lightning
Під’єднайте iPhone до ноутбука Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм із USB-роз’ємом. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
1,2-м кабель USB-A–Lightning
Під’єднайте iPhone до ноутбука Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм із USB-роз’ємом. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни! Переглянути усі переваги
USB-A–Lightning
Ціна магазину Philips
Усього:
Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.
Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.
Сумісність
Кабелі
Технічні характеристики кабелю
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Конструкція та покриття
Внутрішня коробка
Розміри виробу