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    USB-A–Lightning

    DLC5204V/00
    Загальна оцінка / 5
    • 1,2-м кабель USB-A–Lightning 1,2-м кабель USB-A–Lightning 1,2-м кабель USB-A–Lightning
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      USB-A–Lightning

      DLC5204V/00
      Загальна оцінка / 5

      1,2-м кабель USB-A–Lightning

      Під’єднайте iPhone до ноутбука Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм із USB-роз’ємом. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни! Переглянути усі переваги

      USB-A–Lightning

      1,2-м кабель USB-A–Lightning

      Під’єднайте iPhone до ноутбука Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм із USB-роз’ємом. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни! Переглянути усі переваги

      1,2-м кабель USB-A–Lightning

      Під’єднайте iPhone до ноутбука Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм із USB-роз’ємом. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни! Переглянути усі переваги

      USB-A–Lightning

      1,2-м кабель USB-A–Lightning

      Під’єднайте iPhone до ноутбука Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм із USB-роз’ємом. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни! Переглянути усі переваги

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        USB-A–Lightning

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        1,2-м кабель USB-A–Lightning

        Живлення для iPhone

        • Синхронізація та заряджання
        • 1,2 м

        Чудовий запасний кабель або кабель для заміни, який слід мати під руками

        Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.

        Сумісний із наявними мережевими або автомобільними зарядними пристроями USB

        Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.

        Технічні характеристики

        • Сумісність

          iPhone, iPad, iPod
          дизайн для роз’єму Lightning
          Сумісність із
          • iPad
          • iPod
          • iPhone

        • Кабелі

          У комплекті
          USB–Lightning
          USB–Lightning

        • Технічні характеристики кабелю

          Довжина
          1,2  м

        • Зовнішня коробка

          Код GTIN
          1 48 95229 11238 1
          Кількість споживчих комплектів
          36
          Висота
          23  см
          Довжина
          40  см
          Ширина
          34,5  см
          Вага брутто
          4,914  кг
          Вага брутто
          10,833  фнт.
          Висота
          9,1  дюймів
          Довжина
          15,7  дюймів
          Вага нетто
          2,540  фнт.
          Вага нетто
          1,152  кг
          Вага тари
          3,762  кг
          Вага тари
          8,294  фнт.
          Ширина
          13,6  дюймів

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2  см
          Код EAN
          48 95229 11238 4
          Висота
          19,5  см
          Ширина
          10  см
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Глибина
          0,8  дюймів
          Вага брутто
          0,108  фнт.
          Вага брутто
          0,049  кг
          Висота
          7,7  дюймів
          Вага нетто
          0,032  кг
          Вага нетто
          0,071  фнт.
          Вага тари
          0,037  фнт.
          Вага тари
          0,017  кг
          Ширина
          3,9  дюймів

        • Конструкція та покриття

          Матеріали
          Плетений із металевим корпусом

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          1,530  фнт.
          Вага брутто
          0,694  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11238 8
          Висота
          8,1  дюймів
          Висота
          20,5  см
          Довжина
          7,5  дюймів
          Довжина
          19  см
          Вага нетто
          0,423  фнт.
          Вага нетто
          0,192  кг
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Вага тари
          0,502  кг
          Вага тари
          1,107  фнт.
          Ширина
          4,3  дюймів
          Ширина
          11  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          2  см
          Глибина
          0,8  дюймів
          Висота
          3,9  дюймів
          Висота
          10  см
          Вага
          0,071  фнт.
          Вага
          0,032  кг
          Ширина
          5  см
          Ширина
          2.0  дюймів

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