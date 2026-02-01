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Більше не доступний

USB-A–Lightning

DLC5204V/00

Високоякісний плетений кабель USB-A–Lightning

Під’єднайте iPhone до ноутбука Macbook і синхронізуйте музику, додатки, фотографії, оновлення тощо. Також можна під’єднати і заряджати пристрій. Кабель сумісний із наявним мережевим зарядним USB-пристроєм або автомобільним зарядним пристроєм із USB-роз’ємом. Це чудовий запасний кабель або кабель для заміни!

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Високоякісний плетений кабель USB-A–Lightning

  • Синхронізація та заряджання

  • 1,2 м

  • Чорний плетений кабель

Чудовий запасний кабель або кабель для заміни, який слід мати під руками

Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.

Протестовано на навантаження понад 10 000 разів

Зарядний кабель протестовано на інтенсивне навантаження понад 10 000 разів

Сумісний із наявними мережевими або автомобільними зарядними пристроями USB

Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.

Технічні характеристики

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