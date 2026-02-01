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Більше не доступний

USB-C–USB-C

DLC5206C/00

Високоякісний плетений кабель USB-C–USB-C

Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання пристроїв із підтримкою USB-C

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Високоякісний плетений кабель USB-C–USB-C

  • Синхронізація та заряджання

  • 2 м

  • Чорний плетений кабель

Надзвичайно довгий кабель для легкого доступу та зручності

Інколи довший кабель – це саме те, що потрібно для кращого доступу та додаткової зручності.

Протестовано на навантаження понад 10 000 разів

Зарядний кабель протестовано на інтенсивне навантаження понад 10 000 разів

Підтримка передачі даних через USB 3.0

Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 5 Гбіт/c.

Технічні характеристики

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