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Більше не доступний
DLC5206C/00
Високоякісний плетений кабель USB-C–USB-C
Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання пристроїв із підтримкою USB-C
Синхронізація та заряджання
2 м
Чорний плетений кабель
Інколи довший кабель – це саме те, що потрібно для кращого доступу та додаткової зручності.
Зарядний кабель протестовано на інтенсивне навантаження понад 10 000 разів
Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 5 Гбіт/c.
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