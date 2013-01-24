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Високоякісний плетений кабель USB-C–USB-C
Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання пристроїв із підтримкою USB-C
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоякісний плетений кабель USB-C–USB-C
Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання пристроїв із підтримкою USB-C
Високоякісний плетений кабель USB-C–USB-C
Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання пристроїв із підтримкою USB-C
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоякісний плетений кабель USB-C–USB-C
Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання пристроїв із підтримкою USB-C
USB-C–USB-C
Ціна магазину Philips
Усього:
Сумісність
Технічні характеристики кабелю
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка