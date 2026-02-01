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Більше не доступний
DLC5206L/00
Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning
Вам знадобиться цей кабель USB-C–Lightning для максимально потужного заряджання через пристрій із підтримкою PD на iPhone та iPad. Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості.
Синхронізація та заряджання
2 метри
Чорний плетений кабель
Power Delivery
Інколи довший кабель – це саме те, що потрібно для кращого доступу та додаткової зручності.
Зарядний кабель протестовано на інтенсивне навантаження понад 10 000 разів
Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.
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