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Більше не доступний

Кабель USB-C–Lightning

DLC5206L/00

Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning

Вам знадобиться цей кабель USB-C–Lightning для максимально потужного заряджання через пристрій із підтримкою PD на iPhone та iPad. Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості.

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Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning

  • Синхронізація та заряджання

  • 2 метри

  • Чорний плетений кабель

  • Power Delivery

Надзвичайно довгий кабель для легкого доступу та зручності

Інколи довший кабель – це саме те, що потрібно для кращого доступу та додаткової зручності.

Протестовано на навантаження понад 10 000 разів

Зарядний кабель протестовано на інтенсивне навантаження понад 10 000 разів

Чудовий запасний кабель або кабель для заміни, який слід мати під руками

Носіть його із собою, тримайте на столі або заміняйте ним загублений кабель для під’єднання та заряджання пристрою у разі потреби.

Технічні характеристики

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