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    Кабель USB-C–Lightning

    DLC5206L/00
    Загальна оцінка / 5
    • Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning
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      Кабель USB-C–Lightning

      DLC5206L/00
      Загальна оцінка / 5

      Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning

      Вам знадобиться цей кабель USB-C–Lightning для максимально потужного заряджання через пристрій із підтримкою PD на iPhone та iPad. Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги

      Кабель USB-C–Lightning

      Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning

      Вам знадобиться цей кабель USB-C–Lightning для максимально потужного заряджання через пристрій із підтримкою PD на iPhone та iPad. Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги

      Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning

      Вам знадобиться цей кабель USB-C–Lightning для максимально потужного заряджання через пристрій із підтримкою PD на iPhone та iPad. Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги

      Кабель USB-C–Lightning

      Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning

      Вам знадобиться цей кабель USB-C–Lightning для максимально потужного заряджання через пристрій із підтримкою PD на iPhone та iPad. Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги

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        Кабель USB-C–Lightning

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning

        • Синхронізація та заряджання
        • 2 м
        • Чорний плетений кабель
        • Power Delivery

        Надзвичайно довгий кабель для легкого доступу та зручності

        Інколи довший кабель – це саме те, що потрібно для кращого доступу та додаткової зручності.

        USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання

        USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання з вашими новими пристроями, сумісними з типом C

        Сумісний із наявними мережевими або автомобільними зарядними пристроями USB

        Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.

        Технічні характеристики

        • Сумісність

          Сумісність із
          • iPad
          • iPhone
          iPhone, iPad, iPod
          Розроблено для: iPhone, iPad, iPod

        • Технічні характеристики кабелю

          Довжина
          1,8 м/6 футів
          Довжина
          2  м
          Макс. величина швидкості заряджання
          18  Вт
          Швидкість передачі даних
          480 Мбіт/с

        • Конструкція та покриття

          Матеріали
          Плетений

        • Розміри упаковки

          Вага брутто
          0,049  кг
          Вага нетто
          0,032  кг
          Вага тари
          0,017  кг
          Вага брутто
          0,108  фнт.
          Вага нетто
          0,071  фнт.
          Вага тари
          0,037  фнт.
          Код EAN
          48 95229 10384 9

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          36
          Довжина
          40  см
          Ширина
          34,5  см
          Висота
          23  см
          Довжина
          15,7  дюймів
          Ширина
          13,6  дюймів
          Висота
          9,1  дюймів
          Вага брутто
          4,914  кг
          Вага нетто
          1,152  кг
          Вага тари
          3,762  кг
          Вага брутто
          10,833  фнт.
          Вага нетто
          2,540  фнт.
          Вага тари
          8,294  фнт.
          Код GTIN
          1 48 95229 10384 6

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          6
          Довжина
          19  см
          Ширина
          11  см
          Висота
          20,5  см
          Довжина
          7,5  дюймів
          Ширина
          4,3  дюймів
          Висота
          8,1  дюймів
          Вага брутто
          0,694  кг
          Вага нетто
          0,192  кг
          Вага тари
          0,502  кг
          Вага брутто
          1,530  фнт.
          Вага нетто
          0,423  фнт.
          Вага тари
          1,107  фнт.
          Код GTIN
          2 48 95229 10384 3

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