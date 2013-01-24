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Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning
Вам знадобиться цей кабель USB-C–Lightning для максимально потужного заряджання через пристрій із підтримкою PD на iPhone та iPad. Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning
Вам знадобиться цей кабель USB-C–Lightning для максимально потужного заряджання через пристрій із підтримкою PD на iPhone та iPad. Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги
Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning
Вам знадобиться цей кабель USB-C–Lightning для максимально потужного заряджання через пристрій із підтримкою PD на iPhone та iPad. Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоякісний плетений кабель USB-C–Lightning
Вам знадобиться цей кабель USB-C–Lightning для максимально потужного заряджання через пристрій із підтримкою PD на iPhone та iPad. Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги
Кабель USB-C–Lightning
Ціна магазину Philips
Усього:
Інколи довший кабель – це саме те, що потрібно для кращого доступу та додаткової зручності.
USB-роз’єм типу C для високошвидкісного заряджання з вашими новими пристроями, сумісними з типом C
Сумісний із будь-якими наявними джерелами живлення на базі USB – мережевим, автомобільним чи комп’ютером – для зручного заряджання у потрібний момент.
Сумісність
Технічні характеристики кабелю
Конструкція та покриття
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка