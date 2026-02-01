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Більше не доступний

Кабель USB–мікро-USB

DLC5206U/00

Високоякісний плетений кабель USB-A–мікро

Працює з зовнішнім настінним зарядним USB-пристроєм або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом мікро-USB. Це чудовий додатковий або замінний кабель!

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Високоякісний плетений кабель USB-A–мікро

  • Синхронізація та заряджання

  • 2 м

  • Чорний плетений кабель

Гнучкий і витривалий дизайн плетеного кабелю

Підтримує передачу даних через USB 2.0

Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0

Надзвичайно довгий кабель для легкого доступу та зручності

Інколи довший кабель – це саме те, що потрібно для кращого доступу та додаткової зручності.

Технічні характеристики

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