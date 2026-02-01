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Більше не доступний
DLC5206U/00
Високоякісний плетений кабель USB-A–мікро
Працює з зовнішнім настінним зарядним USB-пристроєм або зарядним пристроєм для автомобіля з роз’ємом мікро-USB. Це чудовий додатковий або замінний кабель!
Синхронізація та заряджання
2 м
Чорний плетений кабель
Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0
Інколи довший кабель – це саме те, що потрібно для кращого доступу та додаткової зручності.
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