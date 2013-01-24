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Високоякісний плетений кабель USB-A–Lightning
Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання iPhone та iPad
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоякісний плетений кабель USB-A–Lightning
Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання iPhone та iPad
Високоякісний плетений кабель USB-A–Lightning
Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання iPhone та iPad
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоякісний плетений кабель USB-A–Lightning
Високоякісний кабель довжиною 2 метри для додаткової гнучкості під час заряджання iPhone та iPad
USB-A–Lightning
Ціна магазину Philips
Усього:
Сумісність
Технічні характеристики кабелю
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка