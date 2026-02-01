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Кріплення для телефона

DLK3422NB/00

Магнітне кріплення для авто

Забезпечує можливість регулювання на 360 градусів за допомогою підшипника та безпечне кріплення в автомобілі за допомогою клейкої стрічки 3M із комплекту.

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Магнітне кріплення для авто

  • Магнітна присоска

Обертання на 360 градусів для легкого доступу

Це кріплення обертається на 360 градусів, що дозволяє розташувати пристрій вертикально або горизонтально для найкращого доступу та зручного перегляду в автомобілі.

Надійне кріплення для авто з гнучкою шийкою та поворотною підставкою

Надійно встановлюйте iPod в автомобілі на гнучкій поворотній підставці. Шийка гнучка для найкращого позиціонування, а поворотна підставка дозволяє легко отримати доступ і миттєво переглядати вміст на iPod touch у горизонтальному розміщенні.

Швидке й легке встановлення

Цей корпус має знімну нижню частину, що дозволяє швидко й легко під’єднати пристрій, поки сам пристрій залишається захищений у корпусі.

Технічні характеристики

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