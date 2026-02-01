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Більше не доступний
DLK3425NB/00
Магнітне кріплення для авто
Регулювання на 360 градусів завдяки кульковому кріпленню з можливістю налаштування положення. Надійно зафіксуйте кріплення на вентиляційному отворі автомобіля. Магнітна поверхня забезпечує безпечне кріплення для iPhone. (iPhone 12 або 13 із магнітним кріпленням)
Вентиляційний отвір
Магніт
для iPhone серії 12 і 13
Це кріплення обертається на 360 градусів, що дозволяє розташувати пристрій вертикально або горизонтально для найкращого доступу та зручного перегляду в автомобілі.
Цей корпус має знімну нижню частину, що дозволяє швидко й легко під’єднати пристрій, поки сам пристрій залишається захищений у корпусі.
Це кріплення дозволяє розмістити iPhone в автомобілі та розмовляти в режимі "вільні руки" через гарнітуру Bluetooth.
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