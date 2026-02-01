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Кріплення для телефона

DLK3425NB/00

Магнітне кріплення для авто

Регулювання на 360 градусів завдяки кульковому кріпленню з можливістю налаштування положення. Надійно зафіксуйте кріплення на вентиляційному отворі автомобіля. Магнітна поверхня забезпечує безпечне кріплення для iPhone. (iPhone 12 або 13 із магнітним кріпленням)

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Для вентиляційного отвору

Магнітне кріплення для авто

  • Вентиляційний отвір

  • Магніт

  • для iPhone серії 12 і 13

Обертання на 360 градусів для легкого доступу

Це кріплення обертається на 360 градусів, що дозволяє розташувати пристрій вертикально або горизонтально для найкращого доступу та зручного перегляду в автомобілі.

Швидке й легке встановлення

Цей корпус має знімну нижню частину, що дозволяє швидко й легко під’єднати пристрій, поки сам пристрій залишається захищений у корпусі.

Розмовляйте в режимі "вільні руки" через гарнітуру Bluetooth

Це кріплення дозволяє розмістити iPhone в автомобілі та розмовляти в режимі "вільні руки" через гарнітуру Bluetooth.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції