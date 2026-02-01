Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
DLK3532Q/00
Кріплення в автомобілі з бездротовим заряджанням Qi
Встановіть свій мобільний телефон, шарнірна конструкція дозволяє його нахиляти та обертати.
10 Вт
Бездротове заряджання Qi
Ця система кріплення кріпиться до вентиляційного отвору автомобіля, дозволяючи закріпити й розмістити пристрій для найлегшого доступу на дорозі.
Для заряджання 10 Вт потрібний зарядний пристрій із можливістю швидкого заряджання Quickcharge. Він визначає стандарт заряджання мережевого зарядного пристрою чи мережевого фільтра для швидшого автоматичного заряджання.
Два розкладні тримачі для легкого кріплення та знімання пристрою однією рукою
Відгуки