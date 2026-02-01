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Кріплення в автомобілі та на столі

DLK3532Q/00

Кріплення в автомобілі з бездротовим заряджанням Qi

Встановіть свій мобільний телефон, шарнірна конструкція дозволяє його нахиляти та обертати.

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Легке встановлення телефону

Кріплення в автомобілі з бездротовим заряджанням Qi

  • 10 Вт

  • Бездротове заряджання Qi

Система кріплення на панелі приладів

Ця система кріплення кріпиться до вентиляційного отвору автомобіля, дозволяючи закріпити й розмістити пристрій для найлегшого доступу на дорозі.

Швидке бездротове заряджання 10 Вт

Для заряджання 10 Вт потрібний зарядний пристрій із можливістю швидкого заряджання Quickcharge. Він визначає стандарт заряджання мережевого зарядного пристрою чи мережевого фільтра для швидшого автоматичного заряджання.

Для легкого кріплення та знімання пристрою однією рукою

Два розкладні тримачі для легкого кріплення та знімання пристрою однією рукою

Технічні характеристики

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