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Більше не доступний
DLK3605L/00
Простий і зручний монопод для cелфі
Корпус виробу має висувну ручку, яку можна легко скласти у штатив, і блок дистанційного керування, який можна використовувати за межами корпуса. Регульований кут, ширше поле огляду.
Регулятор для простого налаштування забезпечує кут огляду 360°
Надійна фіксація та розблокування телефону простим натисненням пальця
Штекер розроблено таким чином, щоб його можна було скласти, коли ним не користуються, що збільшує портативність під час роботи.
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