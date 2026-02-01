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Більше не доступний

Монопод для селфі

DLK3605L/00

Простий і зручний монопод для cелфі

Корпус виробу має висувну ручку, яку можна легко скласти у штатив, і блок дистанційного керування, який можна використовувати за межами корпуса. Регульований кут, ширше поле огляду.

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Одна кнопка для керування

Простий і зручний монопод для cелфі

Регулятор для простого налаштування забезпечує кут огляду 360°

Регулятор для простого налаштування забезпечує кут огляду 360°

Надійна фіксація та розблокування телефону простим натисненням пальця

Надійна фіксація та розблокування телефону простим натисненням пальця

Складаний штекер для оптимальної портативності

Штекер розроблено таким чином, щоб його можна було скласти, коли ним не користуються, що збільшує портативність під час роботи.

Технічні характеристики

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  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції