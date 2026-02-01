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Більше не доступний

Концентратор USB C

DLK5527C/00

Концентратор USB-C 3.1 – міні-концентратор із 4 роз’ємами

Універсальний концентратор USB-C 3.1 розширюється до 4 роз’ємів: у тому числі три роз’єми для заряджання USB-A 3.0, USB-C.

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Концентратор USB-C 3.1 – міні-концентратор із 4 роз’ємами

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

Підтримка передачі даних через USB 3.0

Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 5 Гбіт/c.

Підтримує передачу даних через USB 2.0

Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0

USB 3.0 із зворотньою сумісністю

Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 зі швидкістю 5 Гбіт/с, підтримка пониження швидкості передачі даних до USB 2.0 480 Мбіт/с.

Технічні характеристики

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