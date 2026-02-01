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Більше не доступний
DLK5527C/00
Концентратор USB-C 3.1 – міні-концентратор із 4 роз’ємами
Універсальний концентратор USB-C 3.1 розширюється до 4 роз’ємів: у тому числі три роз’єми для заряджання USB-A 3.0, USB-C.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 5 Гбіт/c.
Підтримує високошвидкісну передачу даних 480 Мбіт/с через USB 2.0
Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 зі швидкістю 5 Гбіт/с, підтримка пониження швидкості передачі даних до USB 2.0 480 Мбіт/с.
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