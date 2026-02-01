Вихід HDMI для цифрового відео та аудіо високої чіткості

HDMI – це пряме цифрове з’єднання, яке може передавати цифрове HD відео, а також цифрове багатоканальне аудіо. Воно не перетворює сигнали на аналогові, тому зображення та звук передаються у чудовій якості, без жодних шумів. HDMI є цілком зворотно сумісним із DVI.