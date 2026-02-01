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Більше не доступний

Концентратор USB C

DLK5528C/00

Концентратор USB-C 3.1 – міні-концентратор із 5 роз’ємами

Універсальний концентратор USB-C 3.1 розширюється до 5 роз’ємів: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 роз’єми USB-A 3.0 зі швидкістю передачі даних 5 Гбіт/с. Максимальний вихід Type-C: 100 Вт. Максимальний вихід USB-A: 17 Вт.

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Вихід USB-C 100 Вт

Концентратор USB-C 3.1 – міні-концентратор із 5 роз’ємами

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Кілька портів USB-C і USB-A

Кілька портів USB-C і USB-A дозволяють розширити можливості MacBook / MacBook Pro або іншого пристрою з підтримкою USB-C, щоб підключатися до всіх необхідних USB-пристроїв під час заряджання через зарядний пристрій USB-C.

Вихід HDMI для цифрового відео та аудіо високої чіткості

Вихід HDMI для цифрового відео та аудіо високої чіткості

HDMI – це пряме цифрове з’єднання, яке може передавати цифрове HD відео, а також цифрове багатоканальне аудіо. Воно не перетворює сигнали на аналогові, тому зображення та звук передаються у чудовій якості, без жодних шумів. HDMI є цілком зворотно сумісним із DVI.

Підтримка передачі даних через USB 3.0

Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 5 Гбіт/c.

Технічні характеристики

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