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Більше не доступний
DLK5528C/00
Концентратор USB-C 3.1 – міні-концентратор із 5 роз’ємами
Універсальний концентратор USB-C 3.1 розширюється до 5 роз’ємів: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 роз’єми USB-A 3.0 зі швидкістю передачі даних 5 Гбіт/с. Максимальний вихід Type-C: 100 Вт. Максимальний вихід USB-A: 17 Вт.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
Кілька портів USB-C і USB-A дозволяють розширити можливості MacBook / MacBook Pro або іншого пристрою з підтримкою USB-C, щоб підключатися до всіх необхідних USB-пристроїв під час заряджання через зарядний пристрій USB-C.
HDMI – це пряме цифрове з’єднання, яке може передавати цифрове HD відео, а також цифрове багатоканальне аудіо. Воно не перетворює сигнали на аналогові, тому зображення та звук передаються у чудовій якості, без жодних шумів. HDMI є цілком зворотно сумісним із DVI.
Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 3.0 5 Гбіт/c.
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