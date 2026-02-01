Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
DLP1010C/00
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність 10 000 мАгод. та безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C із можливістю подачі енергії збільшує потужність для заряджання найновішого пристрою.
Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно
Відгуки