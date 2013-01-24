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Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність 10 000 мАгод. та безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C із можливістю подачі енергії збільшує потужність для заряджання найновішого пристрою.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність 10 000 мАгод. та безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C із можливістю подачі енергії збільшує потужність для заряджання найновішого пристрою.
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність 10 000 мАгод. та безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C із можливістю подачі енергії збільшує потужність для заряджання найновішого пристрою.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність 10 000 мАгод. та безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C із можливістю подачі енергії збільшує потужність для заряджання найновішого пристрою.
Банк живлення USB
Ціна магазину Philips
Усього:
Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо Ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого пристрій буде повністю зарядженим.
2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно
USB-C – це найновіший роз’єм для заряджання, який адаптовано мобільними пристроями, такими як мобільні телефони, зовнішні камери та планшети. Подача енергії– це стандарт USB для подачі енергії, що визначає стандарт для подачі енергії 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт і до 100 Вт.
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