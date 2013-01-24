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    Банк живлення USB

    DLP1010C/00
    Загальна оцінка / 5
    • Тонкий і потужний банк живлення Тонкий і потужний банк живлення Тонкий і потужний банк живлення
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      Банк живлення USB

      DLP1010C/00
      Загальна оцінка / 5

      Тонкий і потужний банк живлення

      Велика ємність 10 000 мАгод. та безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C із можливістю подачі енергії збільшує потужність для заряджання найновішого пристрою.

      Банк живлення USB

      Тонкий і потужний банк живлення

      Велика ємність 10 000 мАгод. та безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C із можливістю подачі енергії збільшує потужність для заряджання найновішого пристрою.

      Тонкий і потужний банк живлення

      Велика ємність 10 000 мАгод. та безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C із можливістю подачі енергії збільшує потужність для заряджання найновішого пристрою.

      Банк живлення USB

      Тонкий і потужний банк живлення

      Велика ємність 10 000 мАгод. та безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C із можливістю подачі енергії збільшує потужність для заряджання найновішого пристрою.

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        Банк живлення USB

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Тонкий і потужний банк живлення

        зі швидким заряджанням із подачею енергії

        Світлодіодний індикатор живлення

        Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.

        Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля Вас немає джерела живлення

        За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо Ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого пристрій буде повністю зарядженим.

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        Роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії

        USB-C – це найновіший роз’єм для заряджання, який адаптовано мобільними пристроями, такими як мобільні телефони, зовнішні камери та планшети. Подача енергії– це стандарт USB для подачі енергії, що визначає стандарт для подачі енергії 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт і до 100 Вт.

        Технічні характеристики

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          6
          Довжина
          19  см
          Ширина
          11  см
          Висота
          23  см
          Довжина
          7,5  дюймів
          Ширина
          4,3  дюймів
          Висота
          9,1  дюймів
          Вага брутто
          2,044  кг
          Вага нетто
          1,26  кг
          Вага тари
          0,784  кг
          Вага брутто
          4,506  фнт.
          Вага нетто
          2,778  фнт.
          Вага тари
          1,728  фнт.
          Код GTIN
          2 48 95229 10379 9

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          36
          Довжина
          40  см
          Ширина
          34,5  см
          Висота
          25,5  см
          Довжина
          15,7  дюймів
          Ширина
          13,6  дюймів
          Висота
          10,0  дюймів
          Вага брутто
          13,014  кг
          Вага нетто
          7,56  кг
          Вага тари
          5,454  кг
          Вага брутто
          28,691  фнт.
          Вага нетто
          16,667  фнт.
          Вага тари
          12,024  фнт.
          Код GTIN
          1 48 95229 10379 2

        • Розміри упаковки

          Вага брутто
          0,274  кг
          Вага нетто
          0,21  кг
          Вага тари
          0,064  кг
          Вага брутто
          0,604  фнт.
          Вага нетто
          0,463  фнт.
          Вага тари
          0,141  фнт.
          Код EAN
          48 95229 10379 5

        • Аксесуари

          Кабелі
          Зарядний кабель

        • Сумісність

          Працює з:
          Пристрої, які можна заряджати через USB-роз’єм

        • Потужність

          Вихід
          37 Вт-год.
          Роз’єм USB-C: подача енергії 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А Роз’єм для швидкого заряджання: постійний струм: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А USB-роз’єм: постійний струм 5 В/2,1 А
          Вхідна потужність
          5 В, 1 А/2,1 А або 5 В/2 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
          Мікро-USB: 5 В, 1 А/2,1 А USB-C: 5 В/2 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Ємність батареї
          10 000 мАгод.

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