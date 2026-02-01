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Більше не доступний

Банк живлення USB

DLP1011Q/00

Тонкий і потужний банк живлення

Велика ємність 10 000 мАгод. та безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C із можливістю подачі енергії збільшує потужність для заряджання найновішого пристрою. Бездротова технологія Qi дозволяє заряджати пристрої з підтримкою Qi без кабелю.

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із подачею енергії та бездротовим заряджанням Qi

Тонкий і потужний банк живлення

  • 10 000 мАгод

  • Бездротове заряджання Qi

Світлодіодний індикатор живлення

Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.

Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

Технічні характеристики

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