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Банк живлення USB

DLP1810CV/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Тонкий і потужний банк живлення

Велика ємність 10 000 мАгод і безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C 3 А для швидкого заряджання і два роз’єми USB-A для заряджання найновіших пристроїв.

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за допомогою портативного резервного модуля живлення

Тонкий і потужний банк живлення

  • 10 000 мА*год

  • Роз’єми для заряджання USB A та USB C

  • Літій-полімерна батарея

  • Сріблястий

Світлодіодний індикатор живлення

Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.

Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

Швидке заряджання 5 В/3 А

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

21/12/2024

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DLP1810CV Power banka USB

Дата використання 2023-12-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DLP1810CV Power banka USB

Дата використання 2023-12-21

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