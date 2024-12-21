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DLP1810CV/00
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність 10 000 мАгод і безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Роз’єм USB-C 3 А для швидкого заряджання і два роз’єми USB-A для заряджання найновіших пристроїв.
10 000 мА*год
Роз’єми для заряджання USB A та USB C
Літій-полімерна батарея
Сріблястий
Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Jirka2
21/12/2024
Česká republika
Spokojenost
Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DLP1810CV Power banka USB
Дата використання 2023-12-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DLP1810CV Power banka USB
Дата використання 2023-12-21