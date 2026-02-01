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  • Потужний банк живлення
  • Потужний банк живлення

Банк живлення USB

DLP1930CW/00

Потужний банк живлення

Ви завжди й усюди матимете енергію, коли потрібно, завдяки великій ємності 30 000 мАгод, що забезпечує більше 1 повного заряду. Три роз’єми USB з USB-A та USB-C. Швидке заряджання пристрою за допомогою роз’єму USB-C PD 3.0 (макс. вихід 20 В) або роз’єму USB-A з QC3/0 (макс. вихід 18 Вт).

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за допомогою портативного резервного модуля живлення

Потужний банк живлення

  • 30 000 мАгод

  • Роз’єми для заряджання USB A та USB C

  • QC 3.0 та PD

  • Білий

Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

Заряджайте пристрої кілька разів у дорозі

Це портативне джерело живлення гарантує додаткове живлення для більше, ніж двох повних заряджань у дорозі. Беріть його із собою у дорогу для резервного живлення.

РК-дисплей для індикації заряду

РК-дисплей для індикації заряду

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції