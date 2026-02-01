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DLP1930CW/00
Потужний банк живлення
Ви завжди й усюди матимете енергію, коли потрібно, завдяки великій ємності 30 000 мАгод, що забезпечує більше 1 повного заряду. Три роз’єми USB з USB-A та USB-C. Швидке заряджання пристрою за допомогою роз’єму USB-C PD 3.0 (макс. вихід 20 В) або роз’єму USB-A з QC3/0 (макс. вихід 18 Вт).
30 000 мАгод
Роз’єми для заряджання USB A та USB C
QC 3.0 та PD
Білий
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
Це портативне джерело живлення гарантує додаткове живлення для більше, ніж двох повних заряджань у дорозі. Беріть його із собою у дорогу для резервного живлення.
РК-дисплей для індикації заряду
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