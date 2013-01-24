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Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами
2 виходи USB, макс. 2,4 А Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами
2 виходи USB, макс. 2,4 А Переглянути усі переваги
Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами
2 виходи USB, макс. 2,4 А Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами
2 виходи USB, макс. 2,4 А Переглянути усі переваги
Автомобільний зарядний пристрій
Ціна магазину Philips
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Внутрішня коробка