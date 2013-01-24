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    Автомобільний зарядний пристрій

    DLP2510/00
    Загальна оцінка / 5
    • Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами
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      Автомобільний зарядний пристрій

      DLP2510/00
      Загальна оцінка / 5

      Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами

      2 виходи USB, макс. 2,4 А Переглянути усі переваги

      Автомобільний зарядний пристрій

      Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами

      2 виходи USB, макс. 2,4 А Переглянути усі переваги

      Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами

      2 виходи USB, макс. 2,4 А Переглянути усі переваги

      Автомобільний зарядний пристрій

      Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами

      2 виходи USB, макс. 2,4 А Переглянути усі переваги

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        Автомобільний зарядний пристрій

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Автомобільний зарядний пристрій із 2 USB-роз’ємами

        Вихід 12 Вт

        • 2 USB-роз’єми для заряджання

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

        Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Вихід
          Макс. 12 Вт
          Вхідна потужність
          Постійний струм: 12–24 В

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Висота
          19,5  см
          Ширина
          5  см
          Глибина
          3,5  см
          Висота
          7,7  дюймів
          Ширина
          2.0  дюймів
          Глибина
          1,4  дюймів
          Вага брутто
          0,084  кг
          Вага нетто
          0,041  кг
          Вага тари
          0,043  кг
          Вага брутто
          0,185  фнт.
          Вага нетто
          0,090  фнт.
          Вага тари
          0,095  фнт.
          Код EAN
          48 95229 10929 2

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          36
          Довжина
          34,5  см
          Ширина
          24,5  см
          Висота
          22,7  см
          Довжина
          13,6  дюймів
          Ширина
          9,6  дюймів
          Висота
          8,9  дюймів
          Вага брутто
          4,4  кг
          Вага нетто
          1,476  кг
          Вага тари
          2,924  кг
          Вага брутто
          9,700  фнт.
          Вага нетто
          3,254  фнт.
          Вага тари
          6,446  фнт.
          Код GTIN
          1 48 95229 10929 9

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          6
          Довжина
          11,5  см
          Ширина
          11  см
          Висота
          20,9  см
          Довжина
          4,5  дюймів
          Ширина
          4,3  дюймів
          Висота
          8,2  дюймів
          Вага брутто
          0,6  кг
          Вага нетто
          0,246  кг
          Вага тари
          0,354  кг
          Вага брутто
          1,323  фнт.
          Вага нетто
          0,542  фнт.
          Вага тари
          0,780  фнт.
          Код GTIN
          2 48 95229 10929 6

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