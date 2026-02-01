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Більше не доступний

Автомобільний зарядний пристрій

DLP2520/00

Автомобіл. зарядний пристрій, два USB

Заряджайте одночасно мобільний телефон і планшет на повній швидкості, щоб незабаром знову насолоджуватися повною потужністю. Розумний захист запобігає пошкодженню цінного пристрою. Загалом 3,1 А із максимальним виходом 15,5 Вт.

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Максимальна вихідна потужність 15,5 Вт

Автомобіл. зарядний пристрій, два USB

  • 2 USB-роз’єми для заряджання

2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

Заряджання від розетки автомобіля 12 В

Компактний зарядний пристрій можна вставити в розетку автомобіля 12 В і під’єднати до пристрою для легкого та зручного заряджання у дорозі.

Сумісність із планшетами, смартфонами та більшістю USB-пристроїв

Технічні характеристики

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