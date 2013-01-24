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    Автомобільний зарядний пристрій

    DLP2520/00
    Загальна оцінка / 5
    • Автомобіл. зарядний пристрій, два USB Автомобіл. зарядний пристрій, два USB Автомобіл. зарядний пристрій, два USB
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      Автомобільний зарядний пристрій

      DLP2520/00
      Загальна оцінка / 5

      Автомобіл. зарядний пристрій, два USB

      Заряджайте одночасно мобільний телефон і планшет на повній швидкості, щоб незабаром знову насолоджуватися повною потужністю. Розумний захист запобігає пошкодженню цінного пристрою. Загалом 3,1 А із максимальним виходом 15,5 Вт.

      Автомобільний зарядний пристрій

      Автомобіл. зарядний пристрій, два USB

      Заряджайте одночасно мобільний телефон і планшет на повній швидкості, щоб незабаром знову насолоджуватися повною потужністю. Розумний захист запобігає пошкодженню цінного пристрою. Загалом 3,1 А із максимальним виходом 15,5 Вт.

      Автомобіл. зарядний пристрій, два USB

      Заряджайте одночасно мобільний телефон і планшет на повній швидкості, щоб незабаром знову насолоджуватися повною потужністю. Розумний захист запобігає пошкодженню цінного пристрою. Загалом 3,1 А із максимальним виходом 15,5 Вт.

      Автомобільний зарядний пристрій

      Автомобіл. зарядний пристрій, два USB

      Заряджайте одночасно мобільний телефон і планшет на повній швидкості, щоб незабаром знову насолоджуватися повною потужністю. Розумний захист запобігає пошкодженню цінного пристрою. Загалом 3,1 А із максимальним виходом 15,5 Вт.

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        Автомобільний зарядний пристрій

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Автомобіл. зарядний пристрій, два USB

        15,5 Вт

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        Заряджання від розетки автомобіля 12 В

        Компактний зарядний пристрій можна вставити в розетку автомобіля 12 В і під’єднати до пристрою для легкого та зручного заряджання у дорозі.

        Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

        Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

        2 роз’єми USB для заряджання забезпечують загальну силу струму 3,4 А

        2 роз’єми USB для заряджання забезпечують загальну силу струму 3,4 А

        Одночасне заряджання 1 стільникового телефону та 1 планшета на повній швидкості 3,1 А

        Швидке заряджання 5 В/3,1 А для заряджання 1 стільникового телефону на повній швидкості та 1 планшета на повній швидкості

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Вихід
          1 А/5 В + 2,1 А/5 В
          1 А/5 В + 2,1 А/5 В, макс. 15,5 Вт
          Вхідна потужність
          Постійний струм: 12–24 В

        • Розміри упаковки

          Вага брутто
          0,067  кг
          Вага нетто
          0,05  кг
          Вага тари
          0,017  кг
          Вага брутто
          0,148  фнт.
          Вага нетто
          0,110  фнт.
          Вага тари
          0,038  фнт.
          Код EAN
          48 95229 10365 8

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          36
          Довжина
          40  см
          Ширина
          34,5  см
          Висота
          23  см
          Довжина
          15,7  дюймів
          Ширина
          13,6  дюймів
          Висота
          9,1  дюймів
          Вага брутто
          5,562  кг
          Вага нетто
          1,80  кг
          Вага тари
          3,762  кг
          Вага брутто
          12,262  фнт.
          Вага нетто
          3,968  фнт.
          Вага тари
          8,294  фнт.
          Код GTIN
          1 48 95229 10365 5

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          6
          Довжина
          19  см
          Ширина
          11  см
          Висота
          23  см
          Довжина
          7,5  дюймів
          Ширина
          4,3  дюймів
          Висота
          9,1  дюймів
          Вага брутто
          0,802  кг
          Вага нетто
          0,30  кг
          Вага тари
          0,502  кг
          Вага брутто
          1,768  фнт.
          Вага нетто
          0,661  фнт.
          Вага тари
          1,107  фнт.
          Код GTIN
          2 48 95229 10365 2

        • Розміри виробу

          Висота
          2,45  см
          Ширина
          2,45  см
          Глибина
          4,5  см
          Висота
          1,0  дюймів
          Ширина
          1,0  дюймів
          Глибина
          1,8  дюймів
          Вага
          0,02  кг
          Вага
          0,044  фнт.

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