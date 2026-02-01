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Більше не доступний
DLP2520/00
Автомобіл. зарядний пристрій, два USB
Заряджайте одночасно мобільний телефон і планшет на повній швидкості, щоб незабаром знову насолоджуватися повною потужністю. Розумний захист запобігає пошкодженню цінного пристрою. Загалом 3,1 А із максимальним виходом 15,5 Вт.
2 USB-роз’єми для заряджання
2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно
Компактний зарядний пристрій можна вставити в розетку автомобіля 12 В і під’єднати до пристрою для легкого та зручного заряджання у дорозі.
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