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Автомобіл. зарядний пристрій, два USB
Заряджайте одночасно мобільний телефон і планшет на повній швидкості, щоб незабаром знову насолоджуватися повною потужністю. Розумний захист запобігає пошкодженню цінного пристрою. Загалом 3,1 А із максимальним виходом 15,5 Вт.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Автомобіл. зарядний пристрій, два USB
Заряджайте одночасно мобільний телефон і планшет на повній швидкості, щоб незабаром знову насолоджуватися повною потужністю. Розумний захист запобігає пошкодженню цінного пристрою. Загалом 3,1 А із максимальним виходом 15,5 Вт.
Автомобіл. зарядний пристрій, два USB
Заряджайте одночасно мобільний телефон і планшет на повній швидкості, щоб незабаром знову насолоджуватися повною потужністю. Розумний захист запобігає пошкодженню цінного пристрою. Загалом 3,1 А із максимальним виходом 15,5 Вт.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Автомобіл. зарядний пристрій, два USB
Заряджайте одночасно мобільний телефон і планшет на повній швидкості, щоб незабаром знову насолоджуватися повною потужністю. Розумний захист запобігає пошкодженню цінного пристрою. Загалом 3,1 А із максимальним виходом 15,5 Вт.
Автомобільний зарядний пристрій
Ціна магазину Philips
Усього:
2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно
Компактний зарядний пристрій можна вставити в розетку автомобіля 12 В і під’єднати до пристрою для легкого та зручного заряджання у дорозі.
Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму
2 роз’єми USB для заряджання забезпечують загальну силу струму 3,4 А
Швидке заряджання 5 В/3,1 А для заряджання 1 стільникового телефону на повній швидкості та 1 планшета на повній швидкості
Потужність
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
Розміри виробу