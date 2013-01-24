Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A
Заряджайте свої найновіші пристрої через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв. У комплекті 1-м кабель C–C.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A
Заряджайте свої найновіші пристрої через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв. У комплекті 1-м кабель C–C.
Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A
Заряджайте свої найновіші пристрої через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв. У комплекті 1-м кабель C–C.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A
Заряджайте свої найновіші пристрої через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв. У комплекті 1-м кабель C–C.
Автомобільний зарядний пристрій
Ціна магазину Philips
Усього:
2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно
Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму
USB-C – це найновіший роз’єм для заряджання, який адаптовано мобільними пристроями, такими як мобільні телефони, зовнішні камери та планшети. Подача енергії– це стандарт USB для подачі енергії, що визначає стандарт для подачі енергії 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт і до 100 Вт.
Аксесуари
Потужність
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка