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Автомобільний зарядний пристрій

DLP2521L/00

Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

Заряджайте свій найновіший iPhone через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв. У комплекті 1-м кабель C–Lightning.

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Вихід 36 Вт із подачею енергії

Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

  • Роз’єми для заряджання USB A та USB C

  • Power Delivery

  • Металевий корпус

2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії

USB-C – це найновіший роз’єм для заряджання, який адаптовано мобільними пристроями, такими як мобільні телефони, зовнішні камери та планшети. Подача енергії– це стандарт USB для подачі енергії, що визначає стандарт для подачі енергії 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт і до 100 Вт.

Технічні характеристики

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