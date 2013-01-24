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    Автомобільний зарядний пристрій

    DLP2521L/00
    Загальна оцінка / 5
    • Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A
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      Автомобільний зарядний пристрій

      DLP2521L/00
      Загальна оцінка / 5

      Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

      Заряджайте свій найновіший iPhone через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв. У комплекті 1-м кабель C–Lightning.

      Автомобільний зарядний пристрій

      Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

      Заряджайте свій найновіший iPhone через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв. У комплекті 1-м кабель C–Lightning.

      Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

      Заряджайте свій найновіший iPhone через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв. У комплекті 1-м кабель C–Lightning.

      Автомобільний зарядний пристрій

      Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

      Заряджайте свій найновіший iPhone через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв. У комплекті 1-м кабель C–Lightning.

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        Автомобільний зарядний пристрій

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

        Вихід 36 Вт із подачею енергії

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

        Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

        Роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії

        USB-C – це найновіший роз’єм для заряджання, який адаптовано мобільними пристроями, такими як мобільні телефони, зовнішні камери та планшети. Подача енергії– це стандарт USB для подачі енергії, що визначає стандарт для подачі енергії 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт і до 100 Вт.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Кабелі
          1-м кабель USB-C–C

        • Потужність

          Вихід
          Макс. 36 Вт
          USB-A: 4,5 В/5 А, 5 В/4,5 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А USB-C: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
          Вхідна потужність
          Постійний струм: 12–24 В

        • Розміри упаковки

          Вага брутто
          0,1  кг
          Вага нетто
          0,074  кг
          Вага тари
          0,026  кг
          Вага брутто
          0,220  фнт.
          Вага нетто
          0,163  фнт.
          Вага тари
          0,057  фнт.
          Код EAN
          48 95229 10368 9

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          36
          Довжина
          40  см
          Ширина
          34,5  см
          Висота
          23  см
          Довжина
          15,7  дюймів
          Ширина
          13,6  дюймів
          Висота
          9,1  дюймів
          Вага брутто
          6,75  кг
          Вага нетто
          2,664  кг
          Вага тари
          4,086  кг
          Вага брутто
          14,881  фнт.
          Вага нетто
          5,873  фнт.
          Вага тари
          9,008  фнт.
          Код GTIN
          1 48 95229 10368 6

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          6
          Довжина
          19  см
          Ширина
          11  см
          Висота
          20,5  см
          Довжина
          7,5  дюймів
          Ширина
          4,3  дюймів
          Висота
          8,1  дюймів
          Вага брутто
          1  кг
          Вага нетто
          0,444  кг
          Вага тари
          0,556  кг
          Вага брутто
          2,205  фнт.
          Вага нетто
          0,979  фнт.
          Вага тари
          1,226  фнт.
          Код GTIN
          2 48 95229 10368 3

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