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    Автомобільний зарядний пристрій

    DLP2521/00
    Загальна оцінка / 5
    • Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A
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      Автомобільний зарядний пристрій

      DLP2521/00
      Загальна оцінка / 5

      Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

      Заряджайте свої найновіші пристрої через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв.

      Автомобільний зарядний пристрій

      Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

      Заряджайте свої найновіші пристрої через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв.

      Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

      Заряджайте свої найновіші пристрої через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв.

      Автомобільний зарядний пристрій

      Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

      Заряджайте свої найновіші пристрої через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв.

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        Автомобільний зарядний пристрій

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

        Вихід 36 Вт із подачею енергії

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

        Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

        Роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії

        USB-C – це найновіший роз’єм для заряджання, який адаптовано мобільними пристроями, такими як мобільні телефони, зовнішні камери та планшети. Подача енергії– це стандарт USB для подачі енергії, що визначає стандарт для подачі енергії 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт і до 100 Вт.

        Технічні характеристики

        • Розміри виробу

          Ширина (з підставкою)
          3,3  см
          Ширина (з підставкою)
          1,3  дюймів
          Висота (з підставкою)
          6,6  см
          Висота (з підставкою)
          2,6  дюймів
          Глибина (з підставкою)
          3,3  см
          Глибина (з підставкою)
          1,3  дюймів

        • Потужність

          Вихід
          Макс. 36 Вт
          USB-A: 4,5 В/5 А, 5 В/4,5 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А USB-C: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
          Вхідна потужність
          Постійний струм: 12–24 В

        • Розміри упаковки

          Кількість виробів
          1
          Вага брутто
          0,065  кг
          Вага нетто
          0,048  кг
          Вага тари
          0,017  кг
          Вага брутто
          0,143  фнт.
          Вага нетто
          0,106  фнт.
          Вага тари
          0,037  фнт.
          Код EAN
          48 95229 10366 5

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          36
          Довжина
          40  см
          Ширина
          34,5  см
          Висота
          23  см
          Довжина
          15,7  дюймів
          Ширина
          13,6  дюймів
          Висота
          9,1  дюймів
          Вага брутто
          5,49  кг
          Вага нетто
          1,728  кг
          Вага тари
          3,762  кг
          Вага брутто
          12,103  фнт.
          Вага нетто
          3,810  фнт.
          Вага тари
          8,294  фнт.
          Код GTIN
          1 48 95229 10366 2

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          6
          Довжина
          19  см
          Ширина
          11  см
          Висота
          20,5  см
          Довжина
          7,5  дюймів
          Ширина
          4,3  дюймів
          Висота
          8,1  дюймів
          Вага брутто
          0,79  кг
          Вага нетто
          0,288  кг
          Вага тари
          0,502  кг
          Вага брутто
          1,742  фнт.
          Вага нетто
          0,635  фнт.
          Вага тари
          1,107  фнт.
          Код GTIN
          2 48 95229 10366 9

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