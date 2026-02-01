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Більше не доступний
DLP2521/00
Автомобільний зарядний пристрій, роз’єми типу C, A
Заряджайте свої найновіші пристрої через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв.
Роз’єми для заряджання USB A та USB C
Power Delivery
Металевий корпус
2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно
Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму
USB-C – це найновіший роз’єм для заряджання, який адаптовано мобільними пристроями, такими як мобільні телефони, зовнішні камери та планшети. Подача енергії– це стандарт USB для подачі енергії, що визначає стандарт для подачі енергії 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт і до 100 Вт.
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