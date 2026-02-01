Роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії

USB-C – це найновіший роз’єм для заряджання, який адаптовано мобільними пристроями, такими як мобільні телефони, зовнішні камери та планшети. Подача енергії– це стандарт USB для подачі енергії, що визначає стандарт для подачі енергії 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт і до 100 Вт.