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    Дорожній зарядний пристрій USB

    DLP2610T/00
    Загальна оцінка / 5
    • Дорожній зарядний пристрій USB Дорожній зарядний пристрій USB Дорожній зарядний пристрій USB
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      Дорожній зарядний пристрій USB

      DLP2610T/00
      Загальна оцінка / 5

      Дорожній зарядний пристрій USB

      Швидке заряджання, яке вам знадобиться. Настінний зарядний пристрій із 2 роз’ємами USB: 1 A + 2,1 A, вихід 15,5 Вт. Переглянути усі переваги

      Дорожній зарядний пристрій USB

      Дорожній зарядний пристрій USB

      Швидке заряджання, яке вам знадобиться. Настінний зарядний пристрій із 2 роз’ємами USB: 1 A + 2,1 A, вихід 15,5 Вт. Переглянути усі переваги

      Дорожній зарядний пристрій USB

      Швидке заряджання, яке вам знадобиться. Настінний зарядний пристрій із 2 роз’ємами USB: 1 A + 2,1 A, вихід 15,5 Вт. Переглянути усі переваги

      Дорожній зарядний пристрій USB

      Дорожній зарядний пристрій USB

      Швидке заряджання, яке вам знадобиться. Настінний зарядний пристрій із 2 роз’ємами USB: 1 A + 2,1 A, вихід 15,5 Вт. Переглянути усі переваги

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        Дорожній зарядний пристрій USB

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Дорожній зарядний пристрій USB

        • Набір для заряджання
        • Два USB-роз’єми

        Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

        Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

        Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

        Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        Технічні характеристики

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          36
          Довжина
          40  см
          Ширина
          37  см
          Висота
          22,5  см
          Довжина
          15,7  дюймів
          Ширина
          14,6  дюймів
          Висота
          8,9  дюймів
          Вага брутто
          4,57  кг
          Вага нетто
          2,88  кг
          Вага тари
          1,69  кг
          Вага брутто
          10,075  фнт.
          Вага нетто
          6,349  фнт.
          Вага тари
          3,726  фнт.
          Код GTIN
          1 48 95229 11248 0

        • Розміри упаковки

          Кількість виробів
          1
          Висота
          19,5  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          3,5  см
          Висота
          7,7  дюймів
          Ширина
          3,7  дюймів
          Глибина
          1,4  дюймів
          Вага брутто
          0,12  кг
          Вага нетто
          0,08  кг
          Вага тари
          0,04  кг
          Вага брутто
          0,265  фнт.
          Вага нетто
          0,176  фнт.
          Вага тари
          0,088  фнт.
          Код EAN
          48 95229 11248 3

        • Розміри виробу

          Висота
          4,3  см
          Ширина
          7  см
          Глибина
          2,5  см
          Висота
          1,7  дюймів
          Ширина
          2,8  дюймів
          Глибина
          1,0  дюймів
          Вага
          0,08  кг
          Вага
          0,176  фнт.

        • Потужність

          Вихід
          15,5 Вт
          2 USB: 1 А + 2,1 А

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