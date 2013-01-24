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Дорожній зарядний пристрій USB
Швидке заряджання, яке вам знадобиться. Настінний зарядний пристрій із 2 роз’ємами USB: 1 A + 2,1 A, вихід 15,5 Вт. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дорожній зарядний пристрій USB
Швидке заряджання, яке вам знадобиться. Настінний зарядний пристрій із 2 роз’ємами USB: 1 A + 2,1 A, вихід 15,5 Вт. Переглянути усі переваги
Дорожній зарядний пристрій USB
Швидке заряджання, яке вам знадобиться. Настінний зарядний пристрій із 2 роз’ємами USB: 1 A + 2,1 A, вихід 15,5 Вт. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дорожній зарядний пристрій USB
Швидке заряджання, яке вам знадобиться. Настінний зарядний пристрій із 2 роз’ємами USB: 1 A + 2,1 A, вихід 15,5 Вт. Переглянути усі переваги
Дорожній зарядний пристрій USB
Ціна магазину Philips
Усього:
Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму
Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony
2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу
Потужність