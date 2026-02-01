Дорожній мережевий зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

Ідеально підходить для подорожей із 4 взаємозамінними штекерами та футляром. Заряджайте найновіші пристрої через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв.