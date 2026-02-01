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Дорожній зарядний пристрій USB

DLP2621T/00

Дорожній мережевий зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

Ідеально підходить для подорожей із 4 взаємозамінними штекерами та футляром. Заряджайте найновіші пристрої через роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії для оптимізації потужності та зменшення часу заряджання. Використовуйте також роз’єм USB-A для одночасного заряджання інших пристроїв.

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Вихід 30 Вт із подачею енергії

Дорожній мережевий зарядний пристрій, роз’єми типу C, A

  • Вихід 30 Вт

  • Power Delivery

2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

Сумісність із планшетами, смартфонами та більшістю USB-пристроїв

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Технічні характеристики

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