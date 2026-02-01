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DLP2682CW/00
Мережевий зарядний пристрій із 2 роз’ємами USB-C та USB-A
Заряджайте ноутбук і найновіші пристрої через роз’єм USB-C. Підтримка модулів заряджання PD 3.0 і QC 4+ зменшує час заряджання. Роз’єм USB-A дозволяє одночасно заряджати інші пристрої. У наявності знімні штекери для ЄС, Великої Британії, Австралії.
Роз’єми для заряджання USB A та USB C
Power Delivery
QC 4+
PPS
USB-C – це найновіший стандарт роз’єму для заряджання, який тепер адаптовано для використання мобільними пристроями, як-от мобільні телефони, камери і планшети. PD (Power delivery) – це стандарт USB для кращої подачі живлення і швидшого заряджання.
Інтелектуальний захист від перегрівання, перенапруги та надмірного струму
Настінні зарядні пристрої із технологією GaN (нітрит галію) використовують менше електричних компонентів із кращими тепловими характеристиками. Компактні зарядні пристрої можуть забезпечити більшу потужність завдяки швидшому часу заряджання. Збільшена потужність здатна забезпечити живлення сучасних ноутбуків із USB-C з’єднанням.
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