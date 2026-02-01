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Мережевий зарядний пристрій

DLP2682CW/00

Мережевий зарядний пристрій із 2 роз’ємами USB-C та USB-A

Заряджайте ноутбук і найновіші пристрої через роз’єм USB-C. Підтримка модулів заряджання PD 3.0 і QC 4+ зменшує час заряджання. Роз’єм USB-A дозволяє одночасно заряджати інші пристрої. У наявності знімні штекери для ЄС, Великої Британії, Австралії.

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65 Вт із QC 4+ та PD 3.0

Мережевий зарядний пристрій із 2 роз’ємами USB-C та USB-A

  • Роз’єми для заряджання USB A та USB C

  • Power Delivery

  • QC 4+

  • PPS

Роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії

USB-C – це найновіший стандарт роз’єму для заряджання, який тепер адаптовано для використання мобільними пристроями, як-от мобільні телефони, камери і планшети. PD (Power delivery) – це стандарт USB для кращої подачі живлення і швидшого заряджання.

Інтелектуальний захист від перегрівання, перенапруги й надмірного струму

Інтелектуальний захист від перегрівання, перенапруги та надмірного струму

Настінний зарядний пристрій із технологією GaN

Настінні зарядні пристрої із технологією GaN (нітрит галію) використовують менше електричних компонентів із кращими тепловими характеристиками. Компактні зарядні пристрої можуть забезпечити більшу потужність завдяки швидшому часу заряджання. Збільшена потужність здатна забезпечити живлення сучасних ноутбуків із USB-C з’єднанням.

Технічні характеристики

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