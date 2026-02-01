Роз’єм USB-C з підтримкою подачі енергії

USB-C – це найновіший стандарт роз’єму для заряджання, який тепер адаптовано для використання мобільними пристроями, як-от мобільні телефони, камери і планшети. PD (Power delivery) – це стандарт USB для кращої подачі живлення і швидшого заряджання.