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Банк живлення USB

DLP2711CB/00

Тонкий і потужний банк живлення

Велика ємність 10 000 мАгод і безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот через розряджений мобільний телефон. Швидкісний подвійний роз’єм для заряджання USB-A та USB-C підтримує QC 3.0 та PD3.0.

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за допомогою портативного резервного модуля живлення

Тонкий і потужний банк живлення

  • 10 000 мАгод

  • Роз’єми для заряджання USB A та USB C

  • QC 3.0 та PD 3.0

  • PPS

Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

Світлодіодний індикатор живлення

Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.

Заряджання за допомогою програмованого блока живлення USB-C (PPS)

PPS (Programmable Power Supply) – це стандарт для технології швидкого заряджання пристроїв через USB-C. Ця технологія налаштовує напругу і струм у режимі реального часу, залежно від стану заряджання пристрою, надаючи йому максимум потужності. Розумний спосіб безпечно скоротити час зарядження.

Технічні характеристики

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