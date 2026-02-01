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DLP2711CB/00
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність 10 000 мАгод і безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот через розряджений мобільний телефон. Швидкісний подвійний роз’єм для заряджання USB-A та USB-C підтримує QC 3.0 та PD3.0.
10 000 мАгод
Роз’єми для заряджання USB A та USB C
QC 3.0 та PD 3.0
PPS
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.
PPS (Programmable Power Supply) – це стандарт для технології швидкого заряджання пристроїв через USB-C. Ця технологія налаштовує напругу і струм у режимі реального часу, залежно від стану заряджання пристрою, надаючи йому максимум потужності. Розумний спосіб безпечно скоротити час зарядження.
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