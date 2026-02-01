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Більше не доступний
DLP3533/00
Приймач Bluetooth із 3,5-мм роз’ємом Aux
Під’єднайте мобільний телефон до автомобільної аудіосистеми за допомогою цього пристрою Bluetooth. Застосовується для відтворення музики та підключення до дзвінків. Стабільний зв’язок із кришталево чистим звуком. З’єднання Bluetooth версії 5.0, 3,5-мм вихідний штекер.
З’єднання Bluetooth
3,5 мм (M)
Залишайтеся на зв’язку у радіусі 10 метрів без перешкод. Пристрій містить вбудовану батарею ємністю 145 мАгод. 8 годин відтворення аудіо або 10 годин розмов по телефону. Заряджання батареї за допомогою роз’єму мікро-USB.
Відтворюйте музику з програвача через чудові гучномовці стереосистеми. Просто під’єднайте док-станцію до стереосистеми за допомогою аудіокабелю. Після під’єднання програвача до док-станції він відтворюватиме музику через стереосистему.
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