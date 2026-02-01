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Більше не доступний

Приймач Bluetooth

DLP3533/00

Приймач Bluetooth із 3,5-мм роз’ємом Aux

Під’єднайте мобільний телефон до автомобільної аудіосистеми за допомогою цього пристрою Bluetooth. Застосовується для відтворення музики та підключення до дзвінків. Стабільний зв’язок із кришталево чистим звуком. З’єднання Bluetooth версії 5.0, 3,5-мм вихідний штекер.

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Приймач Bluetooth із 3,5-мм роз’ємом Aux

  • З’єднання Bluetooth

  • 3,5 мм (M)

З’єднання Bluetooth у радіусі 10 метрів

Залишайтеся на зв’язку у радіусі 10 метрів без перешкод. Пристрій містить вбудовану батарею ємністю 145 мАгод. 8 годин відтворення аудіо або 10 годин розмов по телефону. Заряджання батареї за допомогою роз’єму мікро-USB.

Для забезпечення чудового звуку користуйтеся док-станцією для під’єднання до стереосистеми

Відтворюйте музику з програвача через чудові гучномовці стереосистеми. Просто під’єднайте док-станцію до стереосистеми за допомогою аудіокабелю. Після під’єднання програвача до док-станції він відтворюватиме музику через стереосистему.

Технічні характеристики

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