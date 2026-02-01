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Більше не доступний
DLP5750/00
Універсальний комплект батарей USB
Ультратонка безпечна літій-полімерна батарея ємністю 5000 мАгод. Більше жодних турбот із розрядженим мобільним телефоном. Два роз’єми USB дозволяють одночасно заряджати два пристрої.
5000 мАгод
Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно
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