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Більше не доступний
DLP5751T/00
Багатофункціональний дорожній банк живлення
Ємність 5000 мАгод. із взаємозамінними штекерами – це ідеальний супутник у дорозі. Штекери включають типи для ЄС, Австралії, Великобританії, США та підтримують заряджання безпосередньо з розетки. Більше жодної метушні із заряджанням мобільних пристроїв та цього банку живлення за кордоном.
5000 мАгод
QC 3.0 та PD
Два роз’єми USB-A та USB-C дозволяють заряджати два пристрої одночасно. Роз’єм USB-A сумісний із більшістю пристроїв, які заряджаються через USB-роз’єм, а роз’єм USB-C – це новий роз’єм для заряджання, який сьогодні використовують мобільні пристрої, такі як стільникові телефони, вуличні камери та планшети.
Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
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