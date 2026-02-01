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Дорожній зарядний пристрій і банк живлення

DLP5751T/00

Багатофункціональний дорожній банк живлення

Ємність 5000 мАгод. із взаємозамінними штекерами – це ідеальний супутник у дорозі. Штекери включають типи для ЄС, Австралії, Великобританії, США та підтримують заряджання безпосередньо з розетки. Більше жодної метушні із заряджанням мобільних пристроїв та цього банку живлення за кордоном.

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із взаємозамінними штекерами

Багатофункціональний дорожній банк живлення

  • 5000 мАгод

  • QC 3.0 та PD

Два роз’єми USB-A та USB-C для заряджання двох пристроїв одночасно

Два роз’єми USB-A та USB-C дозволяють заряджати два пристрої одночасно. Роз’єм USB-A сумісний із більшістю пристроїв, які заряджаються через USB-роз’єм, а роз’єм USB-C – це новий роз’єм для заряджання, який сьогодні використовують мобільні пристрої, такі як стільникові телефони, вуличні камери та планшети.

Світлодіодний індикатор живлення

Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.

Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

Технічні характеристики

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