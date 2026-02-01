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Банк живлення USB

DLP7717NB/00

Тонкий і потужний банк живлення

Безпечна літій-полімерна батарея великої ємності 10 000 мА*год. Більше жодних клопотів із розрядженим телефоном. Це ідеальний супутник у подорожах, що заряджатиме усі ваші мобільні пристрої.

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2 виходи USB: 1 А / 2,1 А

Тонкий і потужний банк живлення

  • 10 000 мА*год

  • 2 USB-роз’єми для заряджання

РК-дисплей для індикації заряду

РК-дисплей для індикації заряду

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції