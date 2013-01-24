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    Банк живлення USB

    DLP7719N/00
    Загальна оцінка / 5
    • Тонкий і потужний банк живлення Тонкий і потужний банк живлення Тонкий і потужний банк живлення
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      Банк живлення USB

      DLP7719N/00
      Загальна оцінка / 5

      Тонкий і потужний банк живлення

      Мікро-вхід і вхід Type-C, два виходи USB-A та USB-C. Переглянути усі переваги

      Банк живлення USB

      Тонкий і потужний банк живлення

      Мікро-вхід і вхід Type-C, два виходи USB-A та USB-C. Переглянути усі переваги

      Тонкий і потужний банк живлення

      Мікро-вхід і вхід Type-C, два виходи USB-A та USB-C. Переглянути усі переваги

      Банк живлення USB

      Тонкий і потужний банк живлення

      Мікро-вхід і вхід Type-C, два виходи USB-A та USB-C. Переглянути усі переваги

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        Банк живлення USB

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Тонкий і потужний банк живлення

        за допомогою портативного резервного модуля живлення

        • 10 000 мАгод
        • Два USB-роз’єми

        Світлодіодний індикатор живлення

        Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.

        Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

        За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно

        У комплекті кабель мікро-USB для під’єднання і заряджання

        Кабель мікро-USB–USB 2.0 з комплекту призначено для використання з мобільними телефонами, цифровими камерами та іншими портативними пристроями з роз’ємом мікро-USB. Носіть його із собою, тримайте на робочому столі або замініть загублений для під’єднання та заряджання у потрібний час.

        Технічні характеристики

        • Сумісність

          Працює з:
          Пристрої, які можна заряджати через USB-роз’єм

        • Потужність

          Вихід
          37 Вт-год.
          ВИХІД 1: 5 В/1 А, ВИХІД 2: 5 В/2,1 А
          Вхідна потужність
          5 В/2 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
          USB-C: 5 В/2 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
          Ємність батареї
          10 000 мАгод.

        • Розміри упаковки

          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          19,5  см
          Ширина
          10,5  см
          Глибина
          3  см
          Висота
          7,7  дюймів
          Ширина
          4,1  дюймів
          Глибина
          1,2  дюймів
          Вага брутто
          0,278  кг
          Вага нетто
          0,228  кг
          Вага тари
          0,05  кг
          Вага брутто
          0,613  фнт.
          Вага нетто
          0,503  фнт.
          Вага тари
          0,110  фнт.
          Код EAN
          48 95229 11250 6

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          6
          Довжина
          17  см
          Ширина
          10,5  см
          Висота
          21  см
          Довжина
          6,7  дюймів
          Ширина
          4,1  дюймів
          Висота
          8,3  дюймів
          Вага брутто
          1,968  кг
          Вага нетто
          1,368  кг
          Вага тари
          0,6  кг
          Вага брутто
          4,339  фнт.
          Вага нетто
          3,016  фнт.
          Вага тари
          1,323  фнт.
          Код GTIN
          2 48 95229 11250 0

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          36
          Довжина
          36  см
          Ширина
          33,5  см
          Висота
          20  см
          Довжина
          14,2  дюймів
          Ширина
          13,2  дюймів
          Висота
          7,9  дюймів
          Вага брутто
          12,308  кг
          Вага нетто
          8,208  кг
          Вага тари
          4,1  кг
          Вага брутто
          27,134  фнт.
          Вага нетто
          18,095  фнт.
          Вага тари
          9,039  фнт.
          Код GTIN
          1 48 95229 11250 3

        • Розміри виробу

          Висота
          13,6  см
          Ширина
          6,8  см
          Глибина
          1,6  см
          Висота
          5,4  дюймів
          Ширина
          2,7  дюймів
          Глибина
          0,6  дюймів
          Вага
          0,228  кг
          Вага
          0,503  фнт.

        • Аксесуари

          Кабелі
          Мікро-USB

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