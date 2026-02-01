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Більше не доступний
DLP7719N/00
Тонкий і потужний банк живлення
Мікро-вхід і вхід Type-C, два виходи USB-A та USB-C.
10 000 мАгод
Два USB-роз’єми
Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно
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