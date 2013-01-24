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Тонкий і потужний банк живлення
Мікро-вхід і вхід Type-C, два виходи USB-A та USB-C. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тонкий і потужний банк живлення
Мікро-вхід і вхід Type-C, два виходи USB-A та USB-C. Переглянути усі переваги
Тонкий і потужний банк живлення
Мікро-вхід і вхід Type-C, два виходи USB-A та USB-C. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тонкий і потужний банк живлення
Мікро-вхід і вхід Type-C, два виходи USB-A та USB-C. Переглянути усі переваги
Банк живлення USB
Ціна магазину Philips
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Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
2 USB-роз’єми дозволяють заряджати два пристрої одночасно
Кабель мікро-USB–USB 2.0 з комплекту призначено для використання з мобільними телефонами, цифровими камерами та іншими портативними пристроями з роз’ємом мікро-USB. Носіть його із собою, тримайте на робочому столі або замініть загублений для під’єднання та заряджання у потрібний час.
Сумісність
Потужність
Розміри упаковки
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