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DLP7721C/00
20 000 мАгод
3 USB-роз’єми для заряджання
QC 3.0 та PD 3.0
PPS
3 USB-роз’єми дозволяють заряджати три пристрої одночасно
Обладнаний роз’ємом для високошвидкісного заряджання USB-C (Power Delivery) 20 Вт.
Технологія швидкого заряджання Quick Charge (QC) забезпечує швидше заряджання за рахунок збільшення напруги та струму. Вона використовує протокол Quick Charge для оптимізації швидкості заряджання сумісних пристроїв за коротший час.
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