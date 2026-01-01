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Банк живлення USB

DLP7721C/00

Потужний банк живлення
Велика ємність 20 000 мАгод і безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот через розряджений мобільний телефон. Швидке заряджання пристрою за допомогою роз’єму USB-C з PD 3.0 із макс. виходом 20 Вт або роз’єму USB-A з QC 3.0 із макс. виходом 18 Вт.
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за допомогою портативного резервного модуля живлення

Потужний банк живлення

  • 20 000 мАгод

  • 3 USB-роз’єми для заряджання

  • QC 3.0 та PD 3.0

  • PPS

3 USB-роз’єми дозволяють заряджати три пристрої одночасно

3 USB-роз’єми дозволяють заряджати три пристрої одночасно

Роз’єм для заряджання USB-C PD 20 Вт

Обладнаний роз’ємом для високошвидкісного заряджання USB-C (Power Delivery) 20 Вт.

USB-A з QC для швидкого заряджання

Технологія швидкого заряджання Quick Charge (QC) забезпечує швидше заряджання за рахунок збільшення напруги та струму. Вона використовує протокол Quick Charge для оптимізації швидкості заряджання сумісних пристроїв за коротший час.

Технічні характеристики

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