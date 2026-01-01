Потужний банк живлення

Велика ємність 20 000 мАгод і безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот через розряджений мобільний телефон. Швидке заряджання пристрою за допомогою роз’єму USB-C з PD 3.0 із макс. виходом 20 Вт або роз’єму USB-A з QC 3.0 із макс. виходом 18 Вт.