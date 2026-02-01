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Більше не доступний
DLP7721N/00
Тонкий і потужний банк живлення
Користуйтеся додатковим живленням, коли і де потрібно – а це більше, ніж один повний заряд. Два роз’єми USB дозволяють заряджати 2 пристрої одночасно. Великої ємності 20 000 мАгод достатньо для повного зарядження телефону, а також планшета.
20 000 мАгод
Два USB-роз’єми
Літій-полімерна батарея
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
Кабель мікро-USB–USB 2.0 з комплекту призначено для використання з мобільними телефонами, цифровими камерами та іншими портативними пристроями з роз’ємом мікро-USB. Носіть його із собою, тримайте на робочому столі або замініть загублений для під’єднання та заряджання у потрібний час.
Це портативне джерело живлення гарантує додаткове живлення для більше, ніж двох повних заряджань у дорозі. Беріть його із собою у дорогу для резервного живлення.
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