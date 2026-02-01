КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

Додатковий зовнішній акумулятор для вулиці

DLP8088NC/00

Зовнішній акумулятор для кемпінгу тощо

Потужний зовнішній акумулятор для використання на вулиці на 128 000 мАгод для усіх ваших пристроїв. Вхід і вихід змінного і постійного струму: USB-A (QC) та USB-C (PD), вихід змінного струму. Роз’єм прикурювача і бездротове заряджання Qi.

Переглянути всі переваги

Заряджайте багато пристроїв

Зовнішній акумулятор для кемпінгу тощо

  • Вихід змінного/постійного струму

  • Роз’єми для заряджання USB A та USB C

  • Бездротове заряджання Qi

  • QC 3.0 та PD

Вихід від змінного та постійного струму

Додатковий зовнішній акумулятор для вулиці забезпечує як подачу змінного, так і постійного струму. Безпечно використовуйте електричні пристрої з подачею живлення Pure Sine Wave або заряджайте мобільний телефон через порт для заряджання USB (USB A / USB C).

РК-дисплей для індикації заряду

РК-дисплей для індикації заряду

Бездротова технологія Qi

Бездротове заряджання, технологію Qi, широко використовують смартфони й інші мобільні пристрої. Бездротові зарядні пристрої Philips сумісні з телефонами та іншими пристроями з підтримкою бездротової технології Qi. Просто покладіть пристрої на цей килимок і насолоджуйтеся легким заряджанням.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції