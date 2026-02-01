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Більше не доступний
DLP8088NC/00
Зовнішній акумулятор для кемпінгу тощо
Потужний зовнішній акумулятор для використання на вулиці на 128 000 мАгод для усіх ваших пристроїв. Вхід і вихід змінного і постійного струму: USB-A (QC) та USB-C (PD), вихід змінного струму. Роз’єм прикурювача і бездротове заряджання Qi.
Вихід змінного/постійного струму
Роз’єми для заряджання USB A та USB C
Бездротове заряджання Qi
QC 3.0 та PD
Додатковий зовнішній акумулятор для вулиці забезпечує як подачу змінного, так і постійного струму. Безпечно використовуйте електричні пристрої з подачею живлення Pure Sine Wave або заряджайте мобільний телефон через порт для заряджання USB (USB A / USB C).
РК-дисплей для індикації заряду
Бездротове заряджання, технологію Qi, широко використовують смартфони й інші мобільні пристрої. Бездротові зарядні пристрої Philips сумісні з телефонами та іншими пристроями з підтримкою бездротової технології Qi. Просто покладіть пристрої на цей килимок і насолоджуйтеся легким заряджанням.
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