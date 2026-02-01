Вихід від змінного та постійного струму

Додатковий зовнішній акумулятор для вулиці забезпечує як подачу змінного, так і постійного струму. Безпечно використовуйте електричні пристрої з подачею живлення Pure Sine Wave або заряджайте мобільний телефон через порт для заряджання USB (USB A / USB C).