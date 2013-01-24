Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Банк живлення USB

    DLP8718NC/00
    Загальна оцінка / 5
    • Тонкий і потужний банк живлення Тонкий і потужний банк живлення Тонкий і потужний банк живлення
      -{discount-value}

      Банк живлення USB

      DLP8718NC/00
      Загальна оцінка / 5

      Тонкий і потужний банк живлення

      Велика ємність батареї 10 000 мАгод. із світлодіодним відображенням рівня заряду. Більше не треба перейматися низьким зарядом батареї телефону. Це ідеальний супутник у подорожах, що заряджатиме усі ваші мобільні пристрої. Переглянути усі переваги

      Банк живлення USB

      Тонкий і потужний банк живлення

      Велика ємність батареї 10 000 мАгод. із світлодіодним відображенням рівня заряду. Більше не треба перейматися низьким зарядом батареї телефону. Це ідеальний супутник у подорожах, що заряджатиме усі ваші мобільні пристрої. Переглянути усі переваги

      Тонкий і потужний банк живлення

      Велика ємність батареї 10 000 мАгод. із світлодіодним відображенням рівня заряду. Більше не треба перейматися низьким зарядом батареї телефону. Це ідеальний супутник у подорожах, що заряджатиме усі ваші мобільні пристрої. Переглянути усі переваги

      Банк живлення USB

      Тонкий і потужний банк живлення

      Велика ємність батареї 10 000 мАгод. із світлодіодним відображенням рівня заряду. Більше не треба перейматися низьким зарядом батареї телефону. Це ідеальний супутник у подорожах, що заряджатиме усі ваші мобільні пристрої. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. phone-chargers

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Банк живлення USB

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Тонкий і потужний банк живлення

        Із вбудованим кабелем типу C.

        • 10 000 мАгод
        • Білий
        • Роз’єм для заряджання USB A та Type-C

        Світлодіодний індикатор живлення

        Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.

        Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

        За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

        Працює з пристроями на основі USB

        Універсальний пристрій має USB-з’єднання для використання із відповідним пристроєм за допомогою USB-кабелю пристрою, який ви вже маєте або можете придбати окремо.

        Швидке заряджання: забезпечує більшу потужність для швидшого заряджання

        Не нудьгуйте, поки пристрій зарядиться! Вихідна потужність цього зарядного пристрою забезпечує швидше заряджання пристрою порівняно зі стандартними, менш потужними зарядними пристроями.

        Технічні характеристики

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          6
          Код GTIN
          2 48 95229 10398 0

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          36
          Код GTIN
          1 48 95229 10398 3

        • Розміри упаковки

          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 10398 6

        • Аксесуари

          Кабелі
          Кабель для заряджання типу C

        • Сумісність

          Працює з:
          Пристрої, які можна заряджати через USB-роз’єм

        • Потужність

          Ємність батареї
          10 000 мАгод.

        • Розміри виробу

          Висота
          2,6  см
          Ширина
          8,9  см
          Глибина
          8,9  см
          Висота
          1,0  дюймів
          Ширина
          3,5  дюймів
          Глибина
          3,5  дюймів

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися