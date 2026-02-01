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Більше не доступний
DLP8718NC/00
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність батареї 10 000 мАгод. із світлодіодним відображенням рівня заряду. Більше не треба перейматися низьким зарядом батареї телефону. Це ідеальний супутник у подорожах, що заряджатиме усі ваші мобільні пристрої.
10 000 мАгод
Білий
Роз’єм для заряджання USB A та Type-C
Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
Універсальний пристрій має USB-з’єднання для використання із відповідним пристроєм за допомогою USB-кабелю пристрою, який ви вже маєте або можете придбати окремо.
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