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Банк живлення USB

DLP8718NC/00

Тонкий і потужний банк живлення

Велика ємність батареї 10 000 мАгод. із світлодіодним відображенням рівня заряду. Більше не треба перейматися низьким зарядом батареї телефону. Це ідеальний супутник у подорожах, що заряджатиме усі ваші мобільні пристрої.

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Із вбудованим кабелем типу C.

Тонкий і потужний банк живлення

  • 10 000 мАгод

  • Білий

  • Роз’єм для заряджання USB A та Type-C

Світлодіодний індикатор живлення

Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.

Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

Працює з пристроями на основі USB

Універсальний пристрій має USB-з’єднання для використання із відповідним пристроєм за допомогою USB-кабелю пристрою, який ви вже маєте або можете придбати окремо.

Технічні характеристики

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