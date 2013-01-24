Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність батареї 10 000 мАгод. із світлодіодним відображенням рівня заряду. Більше не треба перейматися низьким зарядом батареї телефону. Це ідеальний супутник у подорожах, що заряджатиме усі ваші мобільні пристрої. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність батареї 10 000 мАгод. із світлодіодним відображенням рівня заряду. Більше не треба перейматися низьким зарядом батареї телефону. Це ідеальний супутник у подорожах, що заряджатиме усі ваші мобільні пристрої. Переглянути усі переваги
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність батареї 10 000 мАгод. із світлодіодним відображенням рівня заряду. Більше не треба перейматися низьким зарядом батареї телефону. Це ідеальний супутник у подорожах, що заряджатиме усі ваші мобільні пристрої. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність батареї 10 000 мАгод. із світлодіодним відображенням рівня заряду. Більше не треба перейматися низьким зарядом батареї телефону. Це ідеальний супутник у подорожах, що заряджатиме усі ваші мобільні пристрої. Переглянути усі переваги
Банк живлення USB
Ціна магазину Philips
Усього:
Непомітний світлодіодний індикатор світиться м’яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
Універсальний пристрій має USB-з’єднання для використання із відповідним пристроєм за допомогою USB-кабелю пристрою, який ви вже маєте або можете придбати окремо.
Не нудьгуйте, поки пристрій зарядиться! Вихідна потужність цього зарядного пристрою забезпечує швидше заряджання пристрою порівняно зі стандартними, менш потужними зарядними пристроями.
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Аксесуари
Сумісність
Потужність
Розміри виробу