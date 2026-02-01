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Більше не доступний

Банк живлення USB

DLP8720N/00

Тонкий і потужний банк живлення

Користуйтеся додатковим живленням, коли і де потрібно – а це більше, ніж один повний заряд. Два роз’єми USB дозволяють заряджати 2 пристрої одночасно. Великої ємності 20 000 мАгод достатньо для повного зарядження телефону, а також планшета.

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за допомогою портативного резервного модуля живлення

Тонкий і потужний банк живлення

  • 20 000 мАгод

  • Два USB-роз’єми

  • Літій-полімерна батарея

Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

У комплекті кабель мікро-USB для під’єднання і заряджання

Кабель мікро-USB–USB 2.0 з комплекту призначено для використання з мобільними телефонами, цифровими камерами та іншими портативними пристроями з роз’ємом мікро-USB. Носіть його із собою, тримайте на робочому столі або замініть загублений для під’єднання та заряджання у потрібний час.

Заряджайте пристрої кілька разів у дорозі

Це портативне джерело живлення гарантує додаткове живлення для більше, ніж двох повних заряджань у дорозі. Беріть його із собою у дорогу для резервного живлення.

Технічні характеристики

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