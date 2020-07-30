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Більше не доступний
DLP8752NC/00
Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу
Насолоджуйтеся музикою і додатковою енергією, куди б Ви не рушали. Банк живлення на 5000 мАгод. має вбудований динамік Bluetooth. Візьміть його зі собою і влаштуйте вечірку!
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
Завдяки міцному та легкому матеріалу й конструкції гучномовці можна брати із собою будь-куди.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Journalists
30/07/2020
Україна
Ідеальний для журналістки!
Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .
Плюси
льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DLP8752NC Банк живлення USB
Дата використання 2019-07-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DLP8752NC Банк живлення USB
Дата використання 2019-07-30