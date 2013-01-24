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    Банк живлення USB

    DLP8752NC/00
    Загальна оцінка / 5
    • Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу
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      Банк живлення USB

      DLP8752NC/00
      Загальна оцінка / 5

      Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу

      Насолоджуйтеся музикою і додатковою енергією, куди б Ви не рушали. Банк живлення на 5000 мАгод. має вбудований динамік Bluetooth. Візьміть його зі собою і влаштуйте вечірку!

      Банк живлення USB

      Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу

      Насолоджуйтеся музикою і додатковою енергією, куди б Ви не рушали. Банк живлення на 5000 мАгод. має вбудований динамік Bluetooth. Візьміть його зі собою і влаштуйте вечірку!

      Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу

      Насолоджуйтеся музикою і додатковою енергією, куди б Ви не рушали. Банк живлення на 5000 мАгод. має вбудований динамік Bluetooth. Візьміть його зі собою і влаштуйте вечірку!

      Банк живлення USB

      Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу

      Насолоджуйтеся музикою і додатковою енергією, куди б Ви не рушали. Банк живлення на 5000 мАгод. має вбудований динамік Bluetooth. Візьміть його зі собою і влаштуйте вечірку!

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        Банк живлення USB

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу

        Гібридний банк живлення і портативний динамік

        Легка, портативна конструкція для прослуховування музики в будь-який час

        Легка, портативна конструкція для прослуховування музики в будь-який час

        Завдяки міцному та легкому матеріалу й конструкції гучномовці можна брати із собою будь-куди.

        Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля Вас немає джерела живлення

        За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо Ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого пристрій буде повністю зарядженим.

        Технічні характеристики

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          6
          Довжина
          19  см
          Ширина
          11  см
          Висота
          23  см
          Довжина
          7,5  дюймів
          Ширина
          4,3  дюймів
          Висота
          9,1  дюймів
          Вага брутто
          1,936  кг
          Вага нетто
          1,38  кг
          Вага тари
          0,556  кг
          Вага брутто
          4,268  фнт.
          Вага нетто
          3,042  фнт.
          Вага тари
          1,226  фнт.
          Код GTIN
          2 48 95229 10397 3

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          36
          Довжина
          40  см
          Ширина
          34,5  см
          Висота
          25,5  см
          Довжина
          15,7  дюймів
          Ширина
          13,6  дюймів
          Висота
          10,0  дюймів
          Вага брутто
          12,366  кг
          Вага нетто
          8,28  кг
          Вага тари
          4,086  кг
          Вага брутто
          27,262  фнт.
          Вага нетто
          18,254  фнт.
          Вага тари
          9,008  фнт.
          Код GTIN
          1 48 95229 10397 6

        • Розміри упаковки

          Вага брутто
          0,256  кг
          Вага нетто
          0,23  кг
          Вага тари
          0,026  кг
          Вага брутто
          0,564  фнт.
          Вага нетто
          0,507  фнт.
          Вага тари
          0,057  фнт.
          Код EAN
          48 95229 10397 9

        • Аксесуари

          Кабелі
          Зарядний кабель

        • Сумісність

          Працює з:
          Пристрої, які заряджаються через USB-роз’єм, та пристрої Bluetooth

        • Потужність

          Вихід
          19 Вт-год.
          USB-A: 5 В/2,1 А USB-C: 5 В/2 А
          Вхідна потужність
          5 В/2 А
          USB-C
          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Ємність батареї
          5000 мАгод.

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