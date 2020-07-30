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Більше не доступний

Банк живлення USB

DLP8752NC/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу

Насолоджуйтеся музикою і додатковою енергією, куди б Ви не рушали. Банк живлення на 5000 мАгод. має вбудований динамік Bluetooth. Візьміть його зі собою і влаштуйте вечірку!

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Гібридний банк живлення і портативний динамік

Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу

Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

BT вер. 4.1

Легка, портативна конструкція для прослуховування музики в будь-який час

Легка, портативна конструкція для прослуховування музики в будь-який час

Завдяки міцному та легкому матеріалу й конструкції гучномовці можна брати із собою будь-куди.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Ідеальний для журналістки!

Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .

Плюси

льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DLP8752NC Банк живлення USB

Дата використання 2019-07-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DLP8752NC Банк живлення USB

Дата використання 2019-07-30

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