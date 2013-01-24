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Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу
Насолоджуйтеся музикою і додатковою енергією, куди б Ви не рушали. Банк живлення на 5000 мАгод. має вбудований динамік Bluetooth. Візьміть його зі собою і влаштуйте вечірку!
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу
Насолоджуйтеся музикою і додатковою енергією, куди б Ви не рушали. Банк живлення на 5000 мАгод. має вбудований динамік Bluetooth. Візьміть його зі собою і влаштуйте вечірку!
Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу
Насолоджуйтеся музикою і додатковою енергією, куди б Ви не рушали. Банк живлення на 5000 мАгод. має вбудований динамік Bluetooth. Візьміть його зі собою і влаштуйте вечірку!
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся музикою і потужністю на ходу
Насолоджуйтеся музикою і додатковою енергією, куди б Ви не рушали. Банк живлення на 5000 мАгод. має вбудований динамік Bluetooth. Візьміть його зі собою і влаштуйте вечірку!
Банк живлення USB
Ціна магазину Philips
Усього:
Завдяки міцному та легкому матеріалу й конструкції гучномовці можна брати із собою будь-куди.
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо Ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого пристрій буде повністю зарядженим.
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Аксесуари
Сумісність
Потужність