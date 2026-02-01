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DLP9017/00
Бездротовий зарядний пристрій
Бездротове заряджання Qi. Під’єднайте мобільний телефон, поклавши його в оптимальному положенні на поверхню для швидкого заряджання (макс. 15 Вт) без жодної метушні з кабелями.
15 Вт
Магнітне кільце
Бездротове заряджання Qi
Бездротовий зарядний пристрій обладнано магнітним обідком; для оптимального вирівнювання розміщених пристроїв MagSafe у разі бездротового заряджання пристроїв Apple.
Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму
Нековзкий дизайн дозволяє утримувати телефон у потрібному положенні й запобігає його ковзанню під час вібрації.
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