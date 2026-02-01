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Бездротове заряджання

DLP9017/00

Бездротовий зарядний пристрій

Бездротове заряджання Qi. Під’єднайте мобільний телефон, поклавши його в оптимальному положенні на поверхню для швидкого заряджання (макс. 15 Вт) без жодної метушні з кабелями.

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Бездротовий зарядний пристрій

  • 15 Вт

  • Магнітне кільце

  • Бездротове заряджання Qi

Бездротовий зарядний пристрій із магнітним обідком

Бездротовий зарядний пристрій обладнано магнітним обідком; для оптимального вирівнювання розміщених пристроїв MagSafe у разі бездротового заряджання пристроїв Apple.

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Нековзкий дизайн

Нековзкий дизайн дозволяє утримувати телефон у потрібному положенні й запобігає його ковзанню під час вібрації.

Технічні характеристики

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