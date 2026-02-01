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DLP9230NW/00
Бездротовий зарядний пристрій 3-в-1
Заряджайте смартфон, годинник та AirPods одночасно у бездротовий спосіб за допомогою цього швидкісного зарядного пристрою. Максимальна потужність 15 Вт дозволяє зменшити час заряджання мобільного телефона. Для заряджання годинників та AirPods потрібно відповідно 2,5 Вт і 5 Вт.
15 Вт
Швидке заряджання
Бездротове заряджання Qi
Бездротове заряджання, технологію Qi, широко використовують смартфони й інші мобільні пристрої. Бездротові зарядні пристрої Philips сумісні з телефонами та іншими пристроями з підтримкою бездротової технології Qi. Просто покладіть пристрої на цей килимок і насолоджуйтеся легким заряджанням.
Нековзкий дизайн дозволяє утримувати телефон у потрібному положенні й запобігає його ковзанню під час вібрації.
Заряджайте свій мобільний телефон за допомогою бездротового швидкого заряджання 15 Вт.
Відгуки
Швидкість заряджання залежить від стану заряджання, зокрема головного пристрою та адаптера живлення.