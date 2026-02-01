Бездротовий зарядний пристрій 3-в-1

Заряджайте смартфон, годинник та AirPods одночасно у бездротовий спосіб за допомогою цього швидкісного зарядного пристрою. Максимальна потужність 15 Вт дозволяє зменшити час заряджання мобільного телефона. Для заряджання годинників та AirPods потрібно відповідно 2,5 Вт і 5 Вт.