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Бездротовий зарядний пристрій Qi

DLP9231NW/00

Бездротовий зарядний пристрій 3-в-1

Заряджайте смартфон, годинник та AirPods одночасно у бездротовий спосіб за допомогою цього швидкісного зарядного пристрою. Максимальна потужність 15 Вт дозволяє зменшити час заряджання мобільного телефона. Для заряджання годинників та AirPods потрібно відповідно 2,5 Вт і 5 Вт.

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Швидке заряджання

Бездротовий зарядний пристрій 3-в-1

  • 15 Вт

  • Швидке заряджання

  • Бездротове заряджання Qi

Бездротова технологія Qi

Бездротове заряджання, технологію Qi, широко використовують смартфони й інші мобільні пристрої. Бездротові зарядні пристрої Philips сумісні з телефонами та іншими пристроями з підтримкою бездротової технології Qi. Просто покладіть пристрої на цей килимок і насолоджуйтеся легким заряджанням.

Нековзкий дизайн

Нековзкий дизайн дозволяє утримувати телефон у потрібному положенні й запобігає його ковзанню під час вібрації.

Швидке бездротове заряджання 15 Вт

Заряджайте свій мобільний телефон за допомогою бездротового швидкого заряджання 15 Вт.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Швидкість заряджання залежить від стану заряджання, зокрема головного пристрою та адаптера живлення.