Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
DLP9520C/00
Тонкий і потужний банк живлення
Безпечна літій-полімерна батареї великої ємності 10 000 мАгод. Роз’єми USB A та USB C із підтримкою стандартів швидкісного заряджання PD та QC3.0 дозволяють заряджати найновіші пристрої. Вихід для бездротового заряджання 15 Вт. Можна заряджати одночасно до 4 пристроїв із числовим відображенням рівня заряду.
10 000 мАгод
Роз’єми для заряджання USB A та USB C
Бездротове заряджання Qi
QC 3.0 та PD
Заряджайте свій мобільний телефон за допомогою бездротового швидкого заряджання 15 Вт.
Бездротове заряджання, технологію Qi, широко використовують смартфони й інші мобільні пристрої. Бездротові зарядні пристрої Philips сумісні з телефонами та іншими пристроями з підтримкою бездротової технології Qi. Просто покладіть пристрої на цей килимок і насолоджуйтеся легким заряджанням.
РК-дисплей для індикації рівня заряду
Відгуки