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  • Тонкий і потужний банк живлення
  • Тонкий і потужний банк живлення
  • Тонкий і потужний банк живлення

Банк живлення USB

DLP9520C/00

Тонкий і потужний банк живлення

Безпечна літій-полімерна батареї великої ємності 10 000 мАгод. Роз’єми USB A та USB C із підтримкою стандартів швидкісного заряджання PD та QC3.0 дозволяють заряджати найновіші пристрої. Вихід для бездротового заряджання 15 Вт. Можна заряджати одночасно до 4 пристроїв із числовим відображенням рівня заряду.

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за допомогою портативного резервного модуля живлення

Тонкий і потужний банк живлення

  • 10 000 мАгод

  • Роз’єми для заряджання USB A та USB C

  • Бездротове заряджання Qi

  • QC 3.0 та PD

Швидке бездротове заряджання 15 Вт

Заряджайте свій мобільний телефон за допомогою бездротового швидкого заряджання 15 Вт.

Бездротова технологія Qi

Бездротове заряджання, технологію Qi, широко використовують смартфони й інші мобільні пристрої. Бездротові зарядні пристрої Philips сумісні з телефонами та іншими пристроями з підтримкою бездротової технології Qi. Просто покладіть пристрої на цей килимок і насолоджуйтеся легким заряджанням.

РК-дисплей для індикації рівня заряду

РК-дисплей для індикації рівня заряду

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції