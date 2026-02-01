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Банк живлення USB

DLP9779TB/00

Тонкий і потужний банк живлення

Велика ємність 10 000 мА*год, вихід USB-C 20 Вт і можливість бездротового заряджання 15 Вт. Більше жодних клопотів із розрядженим телефоном. Покладіть мобільний телефон на магнітне кільце для зручного бездротового заряджання.

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із прозорим чохлом.

Тонкий і потужний банк живлення

  • 10 000 мА*год

  • із бездротовим заряджанням

  • Роз’єм Type-C

Швидке бездротове заряджання 15 Вт

Заряджайте свій мобільний телефон за допомогою бездротового швидкого заряджання 15 Вт.

Бездротовий зарядний пристрій із магнітним обідком

Бездротовий зарядний пристрій обладнано магнітним обідком; для оптимального вирівнювання розміщених пристроїв MagSafe у разі бездротового заряджання пристроїв Apple.

Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.

Технічні характеристики

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