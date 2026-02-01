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DLP9779TB/00
Тонкий і потужний банк живлення
Велика ємність 10 000 мА*год, вихід USB-C 20 Вт і можливість бездротового заряджання 15 Вт. Більше жодних клопотів із розрядженим телефоном. Покладіть мобільний телефон на магнітне кільце для зручного бездротового заряджання.
10 000 мА*год
із бездротовим заряджанням
Роз’єм Type-C
Заряджайте свій мобільний телефон за допомогою бездротового швидкого заряджання 15 Вт.
Бездротовий зарядний пристрій обладнано магнітним обідком; для оптимального вирівнювання розміщених пристроїв MagSafe у разі бездротового заряджання пристроїв Apple.
За допомогою цього зручного батарейного блока можна зарядити пристрій, навіть якщо ви не знаходитесь біля мережевого чи автомобільного зарядного пристрою. Розумний батарейний блок є джерелом живлення, після від’єднання якого ваш пристрій все ще буде повністю зарядженим.
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