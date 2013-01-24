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док-гучномовець

DS1150/12
Загальна оцінка / 5
  • Звучання, що пасує Вашій домівці Звучання, що пасує Вашій домівці Звучання, що пасує Вашій домівці
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    док-гучномовець

    DS1150/12
    Загальна оцінка / 5

    Звучання, що пасує Вашій домівці

    Компактний док-гучномовець Philips DS1150/12, який відтворює багатий і насичений звук, автоматично синхронізується з налаштуваннями годинника iPhone/iPod. Можна відрегулювати нічну підсвітку і зручно заряджати другий мобільний пристрій. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 799.00грн
    Знайти подібні вироби

    док-гучномовець

    Звучання, що пасує Вашій домівці

    Компактний док-гучномовець Philips DS1150/12, який відтворює багатий і насичений звук, автоматично синхронізується з налаштуваннями годинника iPhone/iPod. Можна відрегулювати нічну підсвітку і зручно заряджати другий мобільний пристрій. Переглянути усі переваги

    Звучання, що пасує Вашій домівці

    Компактний док-гучномовець Philips DS1150/12, який відтворює багатий і насичений звук, автоматично синхронізується з налаштуваннями годинника iPhone/iPod. Можна відрегулювати нічну підсвітку і зручно заряджати другий мобільний пристрій. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 799.00грн
    Знайти подібні вироби

    док-гучномовець

    Звучання, що пасує Вашій домівці

    Компактний док-гучномовець Philips DS1150/12, який відтворює багатий і насичений звук, автоматично синхронізується з налаштуваннями годинника iPhone/iPod. Можна відрегулювати нічну підсвітку і зручно заряджати другий мобільний пристрій. Переглянути усі переваги

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      Звучання, що пасує Вашій домівці

      У полоні звуку

      • з 30-контактним роз’ємом
      • для iPod/iPhone
      • USB-роз’єм для заряджання
      • 6 Вт
      Встановлення будь-якого iPhone/iPod на док-станцію, навіть у футлярі

      Встановлення будь-якого iPhone/iPod на док-станцію, навіть у футлярі

      Пружинний док-порт із розумною конструкцією дозволяє легко під’єднати будь-який iPod або iPhone без використання спеціальних адаптерів. Крім того, пристрій можна під’єднати навіть у більшості захисних чохлів – просто встановіть iPod або iPhone на док-станцію. Тепер можна насолоджуватися музикою без жодних проблем.

      Безкоштовний додаток DockStudio для Інтернет-радіо та інших чудових функцій

      Безкоштовний додаток DockStudio для Інтернет-радіо та інших чудових функцій

      Безкоштовний додаток – це безліч ексклюзивних чудових функцій для док-гучномовця. Можна перевіряти погоду, час і навіть використовувати улюблені зображення як шпалери. DockStudio також дозволяє слухати тисячі Інтернет-радіостанцій з усього світу. Надалі з’являться оновлення стилів обкладинки та нові функції.

      Автоматична синхронізація годинника з iPod/iPhone у разі під’єднання

      У разі під’єднання ця док-станція автоматично синхронізує годинник із iPod/iPhone.

      Загальна вихідна потужність: 4 Вт RMS

      Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

      Технічні характеристики

      • Сумісність із iPod

        Сумісність із
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod із кольоровим дисплеєм
        • iPod classic
        • iPod nano 1-е покоління
        • iPod nano 2-е покоління
        • iPod nano 3-є покоління
        • iPod touch
        • iPod nano 4-е покоління
        • iPod touch 2-е покоління
        • iPod nano 5-е покоління
        • iPod touch 2-е покоління 8/16/32 Гб
        • iPod 5-е покоління

      • Додаток для iPod/iPhone/iPad

        Сумісність
        від iOS 4.3 до iOS 10.3

      • Сумісність із iPhone

        Сумісність із
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • Додаток для iPod/iPhone

        Назва додатка
        • DockStudio
        • Безкоштовне завантаження з магазину додатків App store
        7000+ Інтернет-радіостанцій
        Так
        5-денний прогноз погоди
        Так
        Відтворення
        • навігація альбомами/доріжками
        • елементи керування відтворенням
        Параметри звуку
        • 5-діапазонний еквалайзер
        • DBB
        • DSC: звичайний, поп, рок, джаз, класика
        Годинник
        • аналоговий
        • цифровий
        Будильник
        • кілька будильників
        • таймер сну

      • Звук

        Вихідна потужність
        4 Вт RMS
        Звукова система
        Стерео
        Регулятор гучності
        збільшення/зменшення

      • Заряджання

        USB-пристрої
        5 В

      • Зручність

        Годинник
        Цифровий
        Пристрій, який можна заряджати
        • iPod
        • iPhone

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        176 x 176 x 77  мм
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        222 x 139 x 222 мм
        Вага виробу
        0,88  кг
        Вага з упаковкою
        1,08  кг

      • Потужність

        Живлення
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

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