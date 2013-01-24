Звучання, що пасує Вашій домівці
Компактний док-гучномовець Philips DS1150/12, який відтворює багатий і насичений звук, автоматично синхронізується з налаштуваннями годинника iPhone/iPod. Можна відрегулювати нічну підсвітку і зручно заряджати другий мобільний пристрій. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звучання, що пасує Вашій домівці
Компактний док-гучномовець Philips DS1150/12, який відтворює багатий і насичений звук, автоматично синхронізується з налаштуваннями годинника iPhone/iPod. Можна відрегулювати нічну підсвітку і зручно заряджати другий мобільний пристрій. Переглянути усі переваги
Звучання, що пасує Вашій домівці
Компактний док-гучномовець Philips DS1150/12, який відтворює багатий і насичений звук, автоматично синхронізується з налаштуваннями годинника iPhone/iPod. Можна відрегулювати нічну підсвітку і зручно заряджати другий мобільний пристрій. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звучання, що пасує Вашій домівці
Компактний док-гучномовець Philips DS1150/12, який відтворює багатий і насичений звук, автоматично синхронізується з налаштуваннями годинника iPhone/iPod. Можна відрегулювати нічну підсвітку і зручно заряджати другий мобільний пристрій. Переглянути усі переваги
Пружинний док-порт із розумною конструкцією дозволяє легко під’єднати будь-який iPod або iPhone без використання спеціальних адаптерів. Крім того, пристрій можна під’єднати навіть у більшості захисних чохлів – просто встановіть iPod або iPhone на док-станцію. Тепер можна насолоджуватися музикою без жодних проблем.
Безкоштовний додаток – це безліч ексклюзивних чудових функцій для док-гучномовця. Можна перевіряти погоду, час і навіть використовувати улюблені зображення як шпалери. DockStudio також дозволяє слухати тисячі Інтернет-радіостанцій з усього світу. Надалі з’являться оновлення стилів обкладинки та нові функції.
У разі під’єднання ця док-станція автоматично синхронізує годинник із iPod/iPhone.
Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
Сумісність із iPod
Додаток для iPod/iPhone/iPad
Сумісність із iPhone
Додаток для iPod/iPhone
Звук
Заряджання
Зручність
Розміри
Потужність