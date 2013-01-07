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Звучання, що пасує Вашій домівці
Док-гучномовець DS1155, сумісний з iPhone 5 та новими моделями iPod завдяки роз’єму Lightning, забезпечує не лише багатий та насичений звук, а й показує годину та має нічник із м’яким світлом, що робить його ідеальним пристроєм для тумби. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звучання, що пасує Вашій домівці
Док-гучномовець DS1155, сумісний з iPhone 5 та новими моделями iPod завдяки роз’єму Lightning, забезпечує не лише багатий та насичений звук, а й показує годину та має нічник із м’яким світлом, що робить його ідеальним пристроєм для тумби. Переглянути усі переваги
Звучання, що пасує Вашій домівці
Док-гучномовець DS1155, сумісний з iPhone 5 та новими моделями iPod завдяки роз’єму Lightning, забезпечує не лише багатий та насичений звук, а й показує годину та має нічник із м’яким світлом, що робить його ідеальним пристроєм для тумби. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звучання, що пасує Вашій домівці
Док-гучномовець DS1155, сумісний з iPhone 5 та новими моделями iPod завдяки роз’єму Lightning, забезпечує не лише багатий та насичений звук, а й показує годину та має нічник із м’яким світлом, що робить його ідеальним пристроєм для тумби. Переглянути усі переваги
док-гучномовець
Усього:
Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.
У разі під’єднання ця док-станція автоматично синхронізує годинник із iPod/iPhone.
Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець, що вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
Сумісність із iPhone
Сумісність із iPod
Звук
Заряджання
Зручність
Розміри
Потужність