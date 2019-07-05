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Звучання, що пасує Вашій домівці
Док-гучномовець DS1155, сумісний з iPhone 5 та новими моделями iPod завдяки роз’єму Lightning, забезпечує не лише багатий та насичений звук, а й показує годину та має нічник із м’яким світлом, що робить його ідеальним пристроєм для тумби.
із роз’ємом Lightning
для iPod/iPhone
USB-роз’єм для заряджання
6 Вт
У разі під’єднання ця док-станція автоматично синхронізує годинник із iPod/iPhone.
4.3
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1155 док-гучномовець
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1155 док-гучномовець
Hellweg
27/01/2015
Polska
Bardzo dobra stacja dokująca
Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Wrsuto
01/11/2016
Polska
Nie współpracuje z IPhone 7
Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1155 głośnik ze stacją dokującą