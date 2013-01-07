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    док-гучномовець

    DS1155/12
    Загальна оцінка / 5
    • Звучання, що пасує Вашій домівці Звучання, що пасує Вашій домівці Звучання, що пасує Вашій домівці
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      док-гучномовець

      DS1155/12
      Загальна оцінка / 5

      Звучання, що пасує Вашій домівці

      Док-гучномовець DS1155, сумісний з iPhone 5 та новими моделями iPod завдяки роз’єму Lightning, забезпечує не лише багатий та насичений звук, а й показує годину та має нічник із м’яким світлом, що робить його ідеальним пристроєм для тумби. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      док-гучномовець

      Звучання, що пасує Вашій домівці

      Док-гучномовець DS1155, сумісний з iPhone 5 та новими моделями iPod завдяки роз’єму Lightning, забезпечує не лише багатий та насичений звук, а й показує годину та має нічник із м’яким світлом, що робить його ідеальним пристроєм для тумби. Переглянути усі переваги

      Звучання, що пасує Вашій домівці

      Док-гучномовець DS1155, сумісний з iPhone 5 та новими моделями iPod завдяки роз’єму Lightning, забезпечує не лише багатий та насичений звук, а й показує годину та має нічник із м’яким світлом, що робить його ідеальним пристроєм для тумби. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      док-гучномовець

      Звучання, що пасує Вашій домівці

      Док-гучномовець DS1155, сумісний з iPhone 5 та новими моделями iPod завдяки роз’єму Lightning, забезпечує не лише багатий та насичений звук, а й показує годину та має нічник із м’яким світлом, що робить його ідеальним пристроєм для тумби. Переглянути усі переваги

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        док-гучномовець

        док-гучномовець

        Усього:

        Звучання, що пасує Вашій домівці

        • із роз’ємом Lightning
        • для iPod/iPhone
        • USB-роз’єм для заряджання
        • 6 Вт
        Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

        Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

        Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.

        Автоматична синхронізація годинника з iPod/iPhone у разі під’єднання

        У разі під’єднання ця док-станція автоматично синхронізує годинник із iPod/iPhone.

        Загальна вихідна потужність: 6 Вт RMS

        Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець, що вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

        Технічні характеристики

        • Сумісність із iPhone

          Сумісність із
          iPhone 5

        • Сумісність із iPod

          Сумісність із
          • iPod nano 7-е покоління
          • iPod touch 5-е покоління

        • Звук

          Вихідна потужність
          6 Вт RMS
          Звукова система
          Стерео
          Регулятор гучності
          збільшення/зменшення

        • Заряджання

          USB-пристрої
          5 В

        • Зручність

          Годинник
          Цифровий

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          177 x 177 x 100  мм
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          222 x 139 x 222 мм
          Вага виробу
          0,88  кг
          Вага з упаковкою
          1,08  кг

        • Потужність

          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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