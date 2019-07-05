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Більше не доступний

док-гучномовець

DS1155/12

4.3

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Звучання, що пасує Вашій домівці

Док-гучномовець DS1155, сумісний з iPhone 5 та новими моделями iPod завдяки роз’єму Lightning, забезпечує не лише багатий та насичений звук, а й показує годину та має нічник із м’яким світлом, що робить його ідеальним пристроєм для тумби.

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Звучання, що пасує Вашій домівці

  • із роз’ємом Lightning

  • для iPod/iPhone

  • USB-роз’єм для заряджання

  • 6 Вт

Автоматична синхронізація годинника з iPod/iPhone у разі під’єднання

У разі під’єднання ця док-станція автоматично синхронізує годинник із iPod/iPhone.

Технологія екранування блокує перешкоди, які створює мобільний телефон

Елегантна та компактна конструкція для встановлення на будь-якій тумбі біля ліжка

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Good for daily usage!

Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1155 док-гучномовець

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1155 док-гучномовець

27/01/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra stacja dokująca

Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1155 głośnik ze stacją dokującą

01/11/2016

Polska

Polska

Nie współpracuje z IPhone 7

Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1155 głośnik ze stacją dokującą

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