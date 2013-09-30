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Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad
Док-гучномовець DS1600 відтворює вміст iPod/iPhone/iPad і заряджає їх завдяки Philips DualDock через роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм. Він забезпечує багатий та насичений звук і має USB-роз’єм для заряджання іншого мобільного пристрою для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad
Док-гучномовець DS1600 відтворює вміст iPod/iPhone/iPad і заряджає їх завдяки Philips DualDock через роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм. Він забезпечує багатий та насичений звук і має USB-роз’єм для заряджання іншого мобільного пристрою для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги
Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad
Док-гучномовець DS1600 відтворює вміст iPod/iPhone/iPad і заряджає їх завдяки Philips DualDock через роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм. Він забезпечує багатий та насичений звук і має USB-роз’єм для заряджання іншого мобільного пристрою для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad
Док-гучномовець DS1600 відтворює вміст iPod/iPhone/iPad і заряджає їх завдяки Philips DualDock через роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм. Він забезпечує багатий та насичений звук і має USB-роз’єм для заряджання іншого мобільного пристрою для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги
док-гучномовець
Усього:
Інноваційна система Philips DualDock з роз’ємом Lightning та 30-контактним роз’ємом дозволяє зарядити та відтворити вміст будь-якого пристрою Apple. Цей виріб поєднує у собі елегантну стильну конструкцію та легку функціональність – можна миттєво перемикати між роз’ємами. Насолоджуйтеся улюбленими мелодіями незалежно від пристрою Apple.
Для додаткової зручності цей гучномовець має також USB-роз’ємом для заряджання другого мобільного пристрою навіть тоді, коли під’єднано iPod/iPhone.
Безкоштовний додаток – це безліч ексклюзивних чудових функцій для док-гучномовця. Можна перевіряти погоду, час і навіть використовувати улюблені зображення як шпалери. ClockStudio також дозволяє слухати тисячі Інтернет-радіостанцій з усього світу. Надалі з’являться оновлення стилів обкладинки та нові функції.
Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
Док-станція автоматично синхронізує годинник або дату з iPod/iPhone/iPad після їх під’єднання. Просто натисніть кнопку для перемикання між відображенням годинника або дати.
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