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    док-гучномовець

    DS1600/12
    Загальна оцінка / 5
    • Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad
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      док-гучномовець

      DS1600/12
      Загальна оцінка / 5

      Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad

      Док-гучномовець DS1600 відтворює вміст iPod/iPhone/iPad і заряджає їх завдяки Philips DualDock через роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм. Він забезпечує багатий та насичений звук і має USB-роз’єм для заряджання іншого мобільного пристрою для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      док-гучномовець

      Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad

      Док-гучномовець DS1600 відтворює вміст iPod/iPhone/iPad і заряджає їх завдяки Philips DualDock через роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм. Він забезпечує багатий та насичений звук і має USB-роз’єм для заряджання іншого мобільного пристрою для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги

      Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad

      Док-гучномовець DS1600 відтворює вміст iPod/iPhone/iPad і заряджає їх завдяки Philips DualDock через роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм. Він забезпечує багатий та насичений звук і має USB-роз’єм для заряджання іншого мобільного пристрою для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      док-гучномовець

      Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad

      Док-гучномовець DS1600 відтворює вміст iPod/iPhone/iPad і заряджає їх завдяки Philips DualDock через роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм. Він забезпечує багатий та насичений звук і має USB-роз’єм для заряджання іншого мобільного пристрою для додаткової гнучкості. Переглянути усі переваги

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        док-гучномовець

        док-гучномовець

        Усього:

        Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad

        • DualDock
        • для iPod/iPhone/iPad
        • USB-роз’єм для заряджання
        • 8 Вт
        DualDock для заряджання та відтворення вмісту пристроїв Apple (роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм)

        DualDock для заряджання та відтворення вмісту пристроїв Apple (роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм)

        Інноваційна система Philips DualDock з роз’ємом Lightning та 30-контактним роз’ємом дозволяє зарядити та відтворити вміст будь-якого пристрою Apple. Цей виріб поєднує у собі елегантну стильну конструкцію та легку функціональність – можна миттєво перемикати між роз’ємами. Насолоджуйтеся улюбленими мелодіями незалежно від пристрою Apple.

        Заряджайте другий мобільний пристрій за допомогою USB-роз’єму

        Заряджайте другий мобільний пристрій за допомогою USB-роз’єму

        Для додаткової зручності цей гучномовець має також USB-роз’ємом для заряджання другого мобільного пристрою навіть тоді, коли під’єднано iPod/iPhone.

        Безкоштовний додаток ClockStudio для Інтернет-радіо та інших чудових функцій

        Безкоштовний додаток ClockStudio для Інтернет-радіо та інших чудових функцій

        Безкоштовний додаток – це безліч ексклюзивних чудових функцій для док-гучномовця. Можна перевіряти погоду, час і навіть використовувати улюблені зображення як шпалери. ClockStudio також дозволяє слухати тисячі Інтернет-радіостанцій з усього світу. Надалі з’являться оновлення стилів обкладинки та нові функції.

        Аудіовхід для портативного відтворення музики

        Аудіовхід для портативного відтворення музики

        Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

        Автоматична синхронізація часу або дати у разі встановлення на док-станцію

        Док-станція автоматично синхронізує годинник або дату з iPod/iPhone/iPad після їх під’єднання. Просто натисніть кнопку для перемикання між відображенням годинника або дати.

        Технічні характеристики

        • Сумісність із iPad

          через роз’єм Lightning
          • iPad mini
          • iPad із точковим дисплеєм
          через 30-контактний роз’єм
          • iPad
          • iPad 2

        • Сумісність із iPhone

          через 30-контактний роз’єм
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          Сумісність із
          • iPhone 5
          • iPhone 6
          • iPhone 6 Plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S Plus
          • iPhone SE

        • Сумісність із iPod

          через роз’єм Lightning
          • iPod nano 7-е покоління
          • iPod touch 5-е покоління
          через 30-контактний роз’єм
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1-е покоління
          • iPod nano 2-е покоління
          • iPod nano 3-є покоління
          • iPod nano 4-е покоління
          • iPod nano 5-е покоління
          • iPod nano 6-е покоління
          • iPod touch
          • iPod touch 2-е покоління 8/16/32 Гб
          • iPod touch 2-е покоління
          • iPod touch 3-є покоління
          • iPod touch 4-е покоління
          • iPod із кольоровим дисплеєм
          • iPod 5-е покоління

        • Додаток для iPod/iPhone/iPad

          Назва додатка
          • ClockStudio
          • Безкоштовне завантаження з магазину додатків App store
          Сумісність
          від iOS 4.3 до iOS 10.3
          Сумісність
          iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 чи новішої версії
          7000+ Інтернет-радіостанцій
          Так
          5-денний прогноз погоди
          Так
          Годинник
          аналоговий, цифровий, цифровий із показом слайдів на фоні

        • Звук

          Вихідна потужність
          8 Вт RMS
          Звукова система
          Стерео
          Регулятор гучності
          збільшення/зменшення

        • Під'єднання

          Аудіовхід (3,5 мм)
          Так
          USB-роз’єм
          для заряджання другого мобільного пристрою

        • Зручність

          Годинник
          • Цифровий
          • Відображення у 24/12-годинному форматі
          Дата
          ММДД/ДДММ

        • Розміри

          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          127 x 261 x 187 мм
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          96 x 225 x 143  мм

        • Потужність

          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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