КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Фотографія виробу спереду
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Фотографія виробу спереду
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія виробу спереду
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Фотографія виробу спереду
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу

Більше не доступний

док-гучномовець

DS1600/12

4

| (3) Відгуки

Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad

Док-гучномовець DS1600 відтворює вміст iPod/iPhone/iPad і заряджає їх завдяки Philips DualDock через роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм. Він забезпечує багатий та насичений звук і має USB-роз’єм для заряджання іншого мобільного пристрою для додаткової гнучкості.

Переглянути всі переваги

Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad

  • DualDock

  • для iPod/iPhone/iPad

  • USB-роз’єм для заряджання

  • 8 Вт

DualDock для заряджання та відтворення вмісту пристроїв Apple (роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм)

DualDock для заряджання та відтворення вмісту пристроїв Apple (роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм)

Інноваційна система Philips DualDock з роз’ємом Lightning та 30-контактним роз’ємом дозволяє зарядити та відтворити вміст будь-якого пристрою Apple. Цей виріб поєднує у собі елегантну стильну конструкцію та легку функціональність – можна миттєво перемикати між роз’ємами. Насолоджуйтеся улюбленими мелодіями незалежно від пристрою Apple.

Заряджайте другий мобільний пристрій за допомогою USB-роз’єму

Заряджайте другий мобільний пристрій за допомогою USB-роз’єму

Для додаткової зручності цей гучномовець має також USB-роз’ємом для заряджання другого мобільного пристрою навіть тоді, коли під’єднано iPod/iPhone.

Автоматична синхронізація часу або дати у разі встановлення на док-станцію

Док-станція автоматично синхронізує годинник або дату з iPod/iPhone/iPad після їх під’єднання. Просто натисніть кнопку для перемикання між відображенням годинника або дати.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.0

з 5

3

Відгуки

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1600 док-гучномовець

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1600 док-гучномовець

09/08/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1600 dokkolós hangsugárzó

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1600 dokkolós hangsugárzó

19/11/2015

România

România

Перевірений покупець

In regula

Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează

Цей відгук про DS1600 boxă cu andocare

Цей відгук про DS1600 boxă cu andocare

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції