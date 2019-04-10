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Більше не доступний
DS1600/12
Звук, який пасує Вашій домівці, для iPod/iPhone/iPad
Док-гучномовець DS1600 відтворює вміст iPod/iPhone/iPad і заряджає їх завдяки Philips DualDock через роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм. Він забезпечує багатий та насичений звук і має USB-роз’єм для заряджання іншого мобільного пристрою для додаткової гнучкості.
DualDock
для iPod/iPhone/iPad
USB-роз’єм для заряджання
8 Вт
Інноваційна система Philips DualDock з роз’ємом Lightning та 30-контактним роз’ємом дозволяє зарядити та відтворити вміст будь-якого пристрою Apple. Цей виріб поєднує у собі елегантну стильну конструкцію та легку функціональність – можна миттєво перемикати між роз’ємами. Насолоджуйтеся улюбленими мелодіями незалежно від пристрою Apple.
Для додаткової зручності цей гучномовець має також USB-роз’ємом для заряджання другого мобільного пристрою навіть тоді, коли під’єднано iPod/iPhone.
Док-станція автоматично синхронізує годинник або дату з iPod/iPhone/iPad після їх під’єднання. Просто натисніть кнопку для перемикання між відображенням годинника або дати.
4.0
з 5
3
Відгуки
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1600 док-гучномовець
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1600 док-гучномовець
Kiki81
09/08/2017
Magyarország
Kiváló
Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1600 dokkolós hangsugárzó
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1600 dokkolós hangsugárzó
Georgehjjhgddh
19/11/2015
România
Перевірений покупець
In regula
Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează
Цей відгук про DS1600 boxă cu andocare
Цей відгук про DS1600 boxă cu andocare