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Більше не доступний
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Mati1970
24/02/2014
Polska
Idealny do użytku domowego a także w plener dzięki wbudowanym akumulatorom :)
Super dźwięk , ekstra wygląd , wbudowane akumulatory pozwalają na ładowanie iphona bez konieczności podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Długi czas działania urządzenia na zasilaniu akumulatorowym.
Так, я рекомендую цей продукт
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Цей відгук про DS7550 głośnik ze stacją dokującą