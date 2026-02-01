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Більше не доступний

Док-гучномовець із Bluetooth®

DS8300/10

Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб

Док-гучномовець DS8300 забезпечує відтворення вражаючого звуку з iPod/iPhone/iPad через роз’єм Lightning. Отримуйте більше задоволення від музики, ігор та відео. Завдяки потоковій передачі Bluetooth можна насолоджуватися чудовим звуком із будь-якого місця кімнати.

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Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб

  • Bluetooth®

  • із роз’ємом Lightning

  • для iPod/iPhone/iPad

  • 30 Вт

Бездротова передача музики через Bluetooth

Бездротова передача музики через Bluetooth

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Аудіовхід для портативного відтворення музики

Аудіовхід для портативного відтворення музики

Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone/iPad через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.

Технічні характеристики

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