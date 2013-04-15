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    Док-гучномовець із Bluetooth®

    DS8400/10
    Загальна оцінка / 5
    • Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб
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      Док-гучномовець із Bluetooth®

      DS8400/10
      Загальна оцінка / 5

      Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб

      Док-гучномовець DS8400 забезпечує відтворення чудового звуку з iPod/iPhone/iPad через роз’єм Lightning. Отримуйте більше задоволення від музики, ігор та відео. Завдяки потоковій передачі Bluetooth та акумуляторній батареї можна слухати музику будь-де у бездротовий спосіб. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Док-гучномовець із Bluetooth®

      Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб

      Док-гучномовець DS8400 забезпечує відтворення чудового звуку з iPod/iPhone/iPad через роз’єм Lightning. Отримуйте більше задоволення від музики, ігор та відео. Завдяки потоковій передачі Bluetooth та акумуляторній батареї можна слухати музику будь-де у бездротовий спосіб. Переглянути усі переваги

      Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб

      Док-гучномовець DS8400 забезпечує відтворення чудового звуку з iPod/iPhone/iPad через роз’єм Lightning. Отримуйте більше задоволення від музики, ігор та відео. Завдяки потоковій передачі Bluetooth та акумуляторній батареї можна слухати музику будь-де у бездротовий спосіб. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Док-гучномовець із Bluetooth®

      Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб

      Док-гучномовець DS8400 забезпечує відтворення чудового звуку з iPod/iPhone/iPad через роз’єм Lightning. Отримуйте більше задоволення від музики, ігор та відео. Завдяки потоковій передачі Bluetooth та акумуляторній батареї можна слухати музику будь-де у бездротовий спосіб. Переглянути усі переваги

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        Док-гучномовець із Bluetooth®

        Док-гучномовець із Bluetooth®

        Усього:

        Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб

        • Bluetooth®
        • із роз’ємом Lightning
        • для iPod/iPhone/iPad
        • 30 Вт, акумуляторна батарея
        Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

        Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

        Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone/iPad через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.

        Бездротова передача музики через Bluetooth

        Бездротова передача музики через Bluetooth

        Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

        SoundCurve для надчіткого звуку

        SoundCurve для надчіткого звуку

        Продумана вигнута форма задньої панелі цього док-гучномовця Philips утворює високоефективну акустичну структуру для відтворення звуку. Його чіткий вигин підсилює міцність корпусу гучномовця, значно зменшуючи внутрішній резонанс та усуваючи вібрацію і спотворення звуку. Можна насолоджуватися надчітким звуком вражаючих гучномовців.

        Технологія обробки чистого цифрового звуку для найкращої чіткості звучання

        Технологія обробки чистого цифрового звуку для найкращої чіткості звучання

        Вдосконалена технологія обробки чистого цифрового звуку пропонує значно краще звучання порівняно зі стандартною технологією обробки аналогового сигналу, яку використовують док-станції з підтримкою аналогового аудіовиходу з iPod/iPhone. Цифровий аудіосигнал iPod/iPhone проходить цифрову обробку на всіх стадіях, рівень співвідношення "сигнал-шум" значно збільшується. Результат – збалансований, неперевершений чіткий звук.

        Додаток SoundStudio для повного контролю над налаштуваннями аудіо

        Додаток SoundStudio для повного контролю над налаштуваннями аудіо

        Слухайте музику так, як Вам подобається. Додаток SoundStudio справді передає керування музикою у Ваші руки. Він дозволяє змінити кожен аспект звуку за допомогою простих та інтуїтивних елементів керування, використовуючи лише iPhone. Тепер можна змінювати та створювати потрібне звучання на свій смак і вдихнути нове життя в улюблені пісні. SoundStudio також дозволяє слухати тисячі Інтернет-радіостанцій з усього світу з більшим задоволенням від музики.

        Аудіовхід для портативного відтворення музики

        Аудіовхід для портативного відтворення музики

        Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

        Точно налаштовані канали забезпечують глибокі та потужні низькі частоти

        Точно налаштовані канали забезпечують глибокі та потужні низькі частоти

        Розкішна акустика об’ємом 3 л кожного низькочастотного динаміка відповідає точно налаштованим заднім каналам для басів, що забезпечує справді вражаючі та глибокі низькі частоти з такого компактного гучномовця. Результат – винятковий реалізм та захоплююче прослуховування.

        Оптимальна гучність звуку відповідно до вимог гучномовців

        Розумний звуковий дизайн забезпечує найкраще відтворення низьких частот. Гучність кожного динаміка середнього діапазону відповідає його акустичним вимогам. Низькі тони стають глибокими, що гарантує відтворення потужних та насичених низьких частот.

        Технічні характеристики

        • Сумісність із iPad

          через роз’єм Lightning
          • iPad mini
          • iPad із точковим дисплеєм
          через Bluetooth
          • iPad
          • iPad 2
          • iPad mini
          • iPad 4

        • Сумісність із iPhone

          через роз’єм Lightning
          iPhone 5
          через Bluetooth
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5

        • Сумісність із iPod

          через роз’єм Lightning
          • iPod nano 7-е покоління
          • iPod touch 5-е покоління
          через Bluetooth
          • iPod nano 7-е покоління
          • iPod touch 5-е покоління
          • iPod touch 3-є покоління
          • iPod touch 4-е покоління

        • Додаток для iPod/iPhone/iPad

          Назва додатка
          • SoundStudio
          • Безкоштовне завантаження з магазину додатків App store
          Сумісність
          від iOS 4.3 до iOS 10.3
          Сумісність
          iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 чи новішої версії

        • Звук

          Вихідна потужність
          30 Вт RMS
          Звукова система
          Стерео
          Регулятор гучності
          збільшення/зменшення

        • Гучномовці

          Динаміки
          2 x 3-дюймові повнодіапазонні низькочастотні динаміки
          Вдосконалення гучномовців
          акустична система з фазоінвертором

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          A2DP
          Діапазон Bluetooth
          10 м на лінії прямого бачення
          Версія Bluetooth
          2.1
          Аудіовхід (3,5 мм)
          Так

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Кабель змінного струму
          • Дистанційне керування
          • Зарядна платформа

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          444 x 180 x 167  мм
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          513 x 225 x 233
          Вага виробу
          2,805  кг
          Вага з упаковкою
          3,75  кг

        • Потужність

          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Тип батареї
          Літій-іонна (вбудована)
          Ресурс батареї
          5  год.

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Кабель змінного струму
        • Дистанційне керування
        • Зарядна платформа

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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