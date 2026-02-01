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Більше не доступний
DS8400/10
Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб
Док-гучномовець DS8400 забезпечує відтворення чудового звуку з iPod/iPhone/iPad через роз’єм Lightning. Отримуйте більше задоволення від музики, ігор та відео. Завдяки потоковій передачі Bluetooth та акумуляторній батареї можна слухати музику будь-де у бездротовий спосіб.
Bluetooth®
із роз’ємом Lightning
для iPod/iPhone/iPad
30 Вт, акумуляторна батарея
Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone/iPad через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Продумана вигнута форма задньої панелі цього док-гучномовця Philips утворює високоефективну акустичну структуру для відтворення звуку. Його чіткий вигин підсилює міцність корпусу гучномовця, значно зменшуючи внутрішній резонанс та усуваючи вібрацію і спотворення звуку. Можна насолоджуватися надчітким звуком вражаючих гучномовців.
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