Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Дистанційне керування
- Зарядна платформа
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Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб
Док-гучномовець DS8400 забезпечує відтворення чудового звуку з iPod/iPhone/iPad через роз’єм Lightning. Отримуйте більше задоволення від музики, ігор та відео. Завдяки потоковій передачі Bluetooth та акумуляторній батареї можна слухати музику будь-де у бездротовий спосіб. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб
Док-гучномовець DS8400 забезпечує відтворення чудового звуку з iPod/iPhone/iPad через роз’єм Lightning. Отримуйте більше задоволення від музики, ігор та відео. Завдяки потоковій передачі Bluetooth та акумуляторній батареї можна слухати музику будь-де у бездротовий спосіб. Переглянути усі переваги
Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб
Док-гучномовець DS8400 забезпечує відтворення чудового звуку з iPod/iPhone/iPad через роз’єм Lightning. Отримуйте більше задоволення від музики, ігор та відео. Завдяки потоковій передачі Bluetooth та акумуляторній батареї можна слухати музику будь-де у бездротовий спосіб. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб
Док-гучномовець DS8400 забезпечує відтворення чудового звуку з iPod/iPhone/iPad через роз’єм Lightning. Отримуйте більше задоволення від музики, ігор та відео. Завдяки потоковій передачі Bluetooth та акумуляторній батареї можна слухати музику будь-де у бездротовий спосіб. Переглянути усі переваги
Док-гучномовець із Bluetooth®
Усього:
Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone/iPad через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Продумана вигнута форма задньої панелі цього док-гучномовця Philips утворює високоефективну акустичну структуру для відтворення звуку. Його чіткий вигин підсилює міцність корпусу гучномовця, значно зменшуючи внутрішній резонанс та усуваючи вібрацію і спотворення звуку. Можна насолоджуватися надчітким звуком вражаючих гучномовців.
Вдосконалена технологія обробки чистого цифрового звуку пропонує значно краще звучання порівняно зі стандартною технологією обробки аналогового сигналу, яку використовують док-станції з підтримкою аналогового аудіовиходу з iPod/iPhone. Цифровий аудіосигнал iPod/iPhone проходить цифрову обробку на всіх стадіях, рівень співвідношення "сигнал-шум" значно збільшується. Результат – збалансований, неперевершений чіткий звук.
Слухайте музику так, як Вам подобається. Додаток SoundStudio справді передає керування музикою у Ваші руки. Він дозволяє змінити кожен аспект звуку за допомогою простих та інтуїтивних елементів керування, використовуючи лише iPhone. Тепер можна змінювати та створювати потрібне звучання на свій смак і вдихнути нове життя в улюблені пісні. SoundStudio також дозволяє слухати тисячі Інтернет-радіостанцій з усього світу з більшим задоволенням від музики.
Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
Розкішна акустика об’ємом 3 л кожного низькочастотного динаміка відповідає точно налаштованим заднім каналам для басів, що забезпечує справді вражаючі та глибокі низькі частоти з такого компактного гучномовця. Результат – винятковий реалізм та захоплююче прослуховування.
Розумний звуковий дизайн забезпечує найкраще відтворення низьких частот. Гучність кожного динаміка середнього діапазону відповідає його акустичним вимогам. Низькі тони стають глибокими, що гарантує відтворення потужних та насичених низьких частот.
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