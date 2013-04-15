Додаток SoundStudio для повного контролю над налаштуваннями аудіо

Слухайте музику так, як Вам подобається. Додаток SoundStudio справді передає керування музикою у Ваші руки. Він дозволяє змінити кожен аспект звуку за допомогою простих та інтуїтивних елементів керування, використовуючи лише iPhone. Тепер можна змінювати та створювати потрібне звучання на свій смак і вдихнути нове життя в улюблені пісні. SoundStudio також дозволяє слухати тисячі Інтернет-радіостанцій з усього світу з більшим задоволенням від музики.