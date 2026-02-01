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Більше не доступний

Док-гучномовець із Bluetooth®

DS8400/10

Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб

Док-гучномовець DS8400 забезпечує відтворення чудового звуку з iPod/iPhone/iPad через роз’єм Lightning. Отримуйте більше задоволення від музики, ігор та відео. Завдяки потоковій передачі Bluetooth та акумуляторній батареї можна слухати музику будь-де у бездротовий спосіб.

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Наповніть дім неймовірним звуком у бездротовий спосіб

  • Bluetooth®

  • із роз’ємом Lightning

  • для iPod/iPhone/iPad

  • 30 Вт, акумуляторна батарея

Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone/iPad через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.

Бездротова передача музики через Bluetooth

Бездротова передача музики через Bluetooth

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

SoundCurve для надчіткого звуку

SoundCurve для надчіткого звуку

Продумана вигнута форма задньої панелі цього док-гучномовця Philips утворює високоефективну акустичну структуру для відтворення звуку. Його чіткий вигин підсилює міцність корпусу гучномовця, значно зменшуючи внутрішній резонанс та усуваючи вібрацію і спотворення звуку. Можна насолоджуватися надчітким звуком вражаючих гучномовців.

Технічні характеристики

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