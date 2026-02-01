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DS8500 docking speaker

DS8500/12

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Технологія обробки чистого цифрового звуку для найкращої чіткості звучання

Технологія обробки чистого цифрового звуку для найкращої чіткості звучання

Вдосконалена технологія обробки чистого цифрового звуку пропонує значно краще звучання порівняно зі стандартною технологією обробки аналогового сигналу, яку використовують док-станції з підтримкою аналогового аудіовиходу з iPod/iPhone. Цифровий аудіосигнал iPod/iPhone проходить цифрову обробку на всіх стадіях, рівень співвідношення "сигнал-шум" значно збільшується. Результат – збалансований, неперевершений чіткий звук.

Оптимальна гучність звуку відповідно до вимог гучномовців

Розумний звуковий дизайн забезпечує найкраще відтворення низьких частот. Гучність кожного динаміка середнього діапазону відповідає його акустичним вимогам. Низькі тони стають глибокими, що гарантує відтворення потужних та насичених низьких частот.

Точно налаштовані канали забезпечують глибокі та потужні низькі частоти

Точно налаштовані канали забезпечують глибокі та потужні низькі частоти

Розкішна акустика об’ємом 3 л кожного низькочастотного динаміка відповідає точно налаштованим заднім каналам для басів, що забезпечує справді вражаючі та глибокі низькі частоти з такого компактного гучномовця. Результат – винятковий реалізм та захоплююче прослуховування.

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