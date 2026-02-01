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Більше не доступний
DS8500/12
Вдосконалена технологія обробки чистого цифрового звуку пропонує значно краще звучання порівняно зі стандартною технологією обробки аналогового сигналу, яку використовують док-станції з підтримкою аналогового аудіовиходу з iPod/iPhone. Цифровий аудіосигнал iPod/iPhone проходить цифрову обробку на всіх стадіях, рівень співвідношення "сигнал-шум" значно збільшується. Результат – збалансований, неперевершений чіткий звук.
Розумний звуковий дизайн забезпечує найкраще відтворення низьких частот. Гучність кожного динаміка середнього діапазону відповідає його акустичним вимогам. Низькі тони стають глибокими, що гарантує відтворення потужних та насичених низьких частот.
Розкішна акустика об’ємом 3 л кожного низькочастотного динаміка відповідає точно налаштованим заднім каналам для басів, що забезпечує справді вражаючі та глибокі низькі частоти з такого компактного гучномовця. Результат – винятковий реалізм та захоплююче прослуховування.
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