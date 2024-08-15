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    • Ефективність, якій ви можете довіряти, від виробника прасок №1 Ефективність, якій ви можете довіряти, від виробника прасок №1 Ефективність, якій ви можете довіряти, від виробника прасок №1
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      Серія 2000 Парова праска

      DST2010/40

      Загальна оцінка / 5
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      Ефективність, якій ви можете довіряти, від виробника прасок №1

      Легка праска серії DST2000 дозволяє прасувати без зайвих зусиль. Потужна система подачі пари зі швидкістю до 25 г/хв та функція парового удару ефективно розпрасовують найжорсткіші складки, а антипригарна підошва гарантує плавне ковзання по всіх тканинах, що піддаються прасуванню.

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      Серія 2000 Парова праска

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      цей продукт
      Серія 2000
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      Серія 2000

      Парова праска

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      Ефективність, якій ви можете довіряти, від виробника прасок №1

      Легке та ефективне прасування

      • Подача пари до 25 г/хв для складок
      • 4 налаштування пари для всіх складок
      • Антипригарна підошва: легке ковзання
      • Легкий, швидкий та зручний
      • Довше прасування з резервуаром 250 мл
      Подача пари до 25 г/хв для складок

      Подача пари до 25 г/хв для складок

      Потужна система подачі пари зі швидкістю до 25 г/хв полегшує прасування, забезпечуючи ефективне розгладжування складок. Поєднуйте її з паровим ударом для розпрасування навіть найжорсткіших складок.

      4 налаштування пари для усунення складок на всіх тканинах, що можна прасувати

      4 налаштування пари для усунення складок на всіх тканинах, що можна прасувати

      Кілька режимів подачі пари дозволяють легко розгладжувати складки на різних тканинах: для делікатних тканин, таких як шовк, установіть слабку подачу, а для товстих тканин – сильнішу.

      Антипригарна підошва: легке ковзання

      Антипригарна підошва: легке ковзання

      Праска легко ковзає по всіх тканинах, які можна прасувати, завдяки підошві з антипригарним покриттям. Підошва покрита спеціальним шаром, щоб зробити ковзання плавнішим, а сеанси прасування – швидшими.

      Легкий, швидкий та зручний

      Легкий, швидкий та зручний

      Завдяки малій вазі виробу ви можете прасувати одяг без особливих зусиль.

      Довше прасування з резервуаром 250 мл

      Довше прасування з резервуаром 250 мл

      Великий резервуар для води об’ємом 250 мл забезпечує триваліші сеанси прасування та мінімізує необхідність у доливанні води. Використовуйте свій час максимально ефективно, прасуючи більше речей за один раз.

      Функція очищення від накипу для надійної роботи

      Функція очищення від накипу для надійної роботи

      Завдяки перемикачу функції очищення від накипу ви можете легко видалити накип з праски. Для збереження праски в оптимальному стані використовуйте цю функцію раз на місяць зі звичайною водопровідною водою.

      Технологія «крапля-стоп» запобігає протіканню під час прасування

      Технологія «крапля-стоп» запобігає протіканню під час прасування

      Наша система «крапля-стоп» запобігає протіканню та появі плям від крапель води на одязі. Тож ви можете безтурботно прасувати за бажаної температури.

      Великий отвір для легкого наливання води

      Великий отвір для легкого наливання води

      Великий отвір для заливання води спереду праски дає змогу легко доливати воду.

      Знищує до 99,9% бактерій*

      Знищує до 99,9% бактерій*

      Окрім розгладжування складок, праски Philips серії 2000 вбивають до 99,9% бактерій*, освіжаючи одяг і видаляючи з нього неприємні запахи.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики конструкції

        Колір (кольори)
        Червоний

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        30 сек.

      • Простота використання

        Ємність резервуара для води
        250  nm
        Назва підошви
        З антипригарним покриттям
        Система «крапля-стоп»
        Так
        Розпилення
        Так

      • Зручне прасування

        Довжина шнура
        1,9  m

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Швидке усунення складок

        Потужність
        2000  W
        Постійна подача пари
        25 г/хв
        Паровий удар
        100  g
        Вертикальне відпарювання
        Ні
        Регулювання рівня подачі пари
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Розумна система видалення накипу

      • Розмір і вага

        Вага праски
        0,95  kg

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      • * Протестовано зовнішньою організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 10 секунд відпарювання бавовни.

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      Оплата при отриманні товару

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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