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DST2010/40
Ефективність, якій ви можете довіряти, від виробника прасок №1
Легка праска серії DST2000 дозволяє прасувати без зайвих зусиль. Потужна система подачі пари зі швидкістю до 25 г/хв та функція парового удару ефективно розпрасовують найжорсткіші складки, а антипригарна підошва гарантує плавне ковзання по всіх тканинах, що піддаються прасуванню.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Парова праска
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Потужна система подачі пари зі швидкістю до 25 г/хв полегшує прасування, забезпечуючи ефективне розгладжування складок. Поєднуйте її з паровим ударом для розпрасування навіть найжорсткіших складок.
Кілька режимів подачі пари дозволяють легко розгладжувати складки на різних тканинах: для делікатних тканин, таких як шовк, установіть слабку подачу, а для товстих тканин – сильнішу.
Праска легко ковзає по всіх тканинах, які можна прасувати, завдяки підошві з антипригарним покриттям. Підошва покрита спеціальним шаром, щоб зробити ковзання плавнішим, а сеанси прасування – швидшими.
Завдяки малій вазі виробу ви можете прасувати одяг без особливих зусиль.
Великий резервуар для води об’ємом 250 мл забезпечує триваліші сеанси прасування та мінімізує необхідність у доливанні води. Використовуйте свій час максимально ефективно, прасуючи більше речей за один раз.
Завдяки перемикачу функції очищення від накипу ви можете легко видалити накип з праски. Для збереження праски в оптимальному стані використовуйте цю функцію раз на місяць зі звичайною водопровідною водою.
Наша система «крапля-стоп» запобігає протіканню та появі плям від крапель води на одязі. Тож ви можете безтурботно прасувати за бажаної температури.
Великий отвір для заливання води спереду праски дає змогу легко доливати воду.
Окрім розгладжування складок, праски Philips серії 2000 вбивають до 99,9% бактерій*, освіжаючи одяг і видаляючи з нього неприємні запахи.
Технічні характеристики конструкції
Технічні характеристики
Простота використання
Зручне прасування
Гарантія
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Розмір і вага
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