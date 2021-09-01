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Потужна пара для усунення кожної складки
Наша парова праска серії 3000 полегшує прасування завдяки потужному паровому удару, який усуває важкі складки. Керамічна підошва забезпечує гладке ковзання, а резервуар для води ємністю 300 мл достатньо великий для прасування меншої кількості одягу без повторного наповнення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужна пара для усунення кожної складки
Наша парова праска серії 3000 полегшує прасування завдяки потужному паровому удару, який усуває важкі складки. Керамічна підошва забезпечує гладке ковзання, а резервуар для води ємністю 300 мл достатньо великий для прасування меншої кількості одягу без повторного наповнення. Переглянути усі переваги
Потужна пара для усунення кожної складки
Наша парова праска серії 3000 полегшує прасування завдяки потужному паровому удару, який усуває важкі складки. Керамічна підошва забезпечує гладке ковзання, а резервуар для води ємністю 300 мл достатньо великий для прасування меншої кількості одягу без повторного наповнення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужна пара для усунення кожної складки
Наша парова праска серії 3000 полегшує прасування завдяки потужному паровому удару, який усуває важкі складки. Керамічна підошва забезпечує гладке ковзання, а резервуар для води ємністю 300 мл достатньо великий для прасування меншої кількості одягу без повторного наповнення. Переглянути усі переваги
Парова праска
Усього:
Потужний паровий удар забезпечує додаткову потужність для глибшого проникнення у тканину та легкого усунення важких складок.
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.
Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.
Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки з тканин, які висять (наприклад занавісок). Дошка для прасування не потрібна.
Носик точний у 3 аспектах: він загострений, має виїмку для ґудзиків і тонкий. Наш носик Triple Precision допомагає прасувати навіть найважчі місця, такі як ґудзики та складки.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Простий у використанні
Очищення від накипу
Розмір і вага
Екологічність
Потужні характеристики
Гарантія
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