Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    3000 Series

    Парова праска

    DST3010/30
    Загальна оцінка / 5
    • Потужна пара для усунення кожної складки Потужна пара для усунення кожної складки Потужна пара для усунення кожної складки
      -{discount-value}

      3000 Series Парова праска

      DST3010/30
      Загальна оцінка / 5

      Потужна пара для усунення кожної складки

      Наша парова праска серії 3000 полегшує прасування завдяки потужному паровому удару, який усуває важкі складки. Керамічна підошва забезпечує гладке ковзання, а резервуар для води ємністю 300 мл достатньо великий для прасування меншої кількості одягу без повторного наповнення. Переглянути усі переваги

      3000 Series Парова праска

      Потужна пара для усунення кожної складки

      Наша парова праска серії 3000 полегшує прасування завдяки потужному паровому удару, який усуває важкі складки. Керамічна підошва забезпечує гладке ковзання, а резервуар для води ємністю 300 мл достатньо великий для прасування меншої кількості одягу без повторного наповнення. Переглянути усі переваги

      Потужна пара для усунення кожної складки

      Наша парова праска серії 3000 полегшує прасування завдяки потужному паровому удару, який усуває важкі складки. Керамічна підошва забезпечує гладке ковзання, а резервуар для води ємністю 300 мл достатньо великий для прасування меншої кількості одягу без повторного наповнення. Переглянути усі переваги

      3000 Series Парова праска

      Потужна пара для усунення кожної складки

      Наша парова праска серії 3000 полегшує прасування завдяки потужному паровому удару, який усуває важкі складки. Керамічна підошва забезпечує гладке ковзання, а резервуар для води ємністю 300 мл достатньо великий для прасування меншої кількості одягу без повторного наповнення. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        3000 Series

        3000 Series

        Парова праска

        - {discount-value}

        Усього:

        Потужна пара для усунення кожної складки

        Паровий удар до 140 г

        • 2000 Вт
        • Постійна подача пари 30 г/хв
        • Паровий удар 140 г
        • Підошва з керамічним покриттям
        Паровий удар до 140 г для додаткової потужності

        Паровий удар до 140 г для додаткової потужності

        Потужний паровий удар забезпечує додаткову потужність для глибшого проникнення у тканину та легкого усунення важких складок.

        Постійна подача пари до 30 г/хв для стабільної роботи

        Постійна подача пари до 30 г/хв для стабільної роботи

        Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.

        2000 Вт для швидкого нагрівання

        2000 Вт для швидкого нагрівання

        Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

        Керамічна підошва, яка гладко ковзає

        Керамічна підошва, яка гладко ковзає

        Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.

        Наша система "крапля-стоп" запобігає крапанню води на одяг

        Наша система "крапля-стоп" запобігає крапанню води на одяг

        Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.

        Вертикальне відпарювання для підвішених речей

        Вертикальне відпарювання для підвішених речей

        Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки з тканин, які висять (наприклад занавісок). Дошка для прасування не потрібна.

        Легко досягайте складних місць за допомогою носика Triple Precision

        Легко досягайте складних місць за допомогою носика Triple Precision

        Носик точний у 3 аспектах: він загострений, має виїмку для ґудзиків і тонкий. Наш носик Triple Precision допомагає прасувати навіть найважчі місця, такі як ґудзики та складки.

        Вбудований перемикач для очищення від накипу, тривала ефективність відпарювання

        Вбудований перемикач для очищення від накипу, тривала ефективність відпарювання

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.

        Прасуйте більше за один раз за допомогою резервуару для води ємністю 300 мл

        Прасуйте більше за один раз за допомогою резервуару для води ємністю 300 мл

        Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          300  ml
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Довжина шнура живлення
          1,9  m
          Підошва
          Керамічне покриття
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Напруга
          220–240 В
          Розпилювач води
          Так

        • Очищення від накипу

          Вбудований перемикач для видалення накипу
          Так
          Видалення накипу та очищення
          Так

        • Розмір і вага

          Вага праски
          1,2  kg
          Розміри упаковки (ШхВхД)
          32x13x16,2  cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          12,1x14,3x29  cm
          Загальна вага з упаковкою
          1,5  kg

        • Екологічність

          Енергоощадний режим
          Так
          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          User manual
          100% перероблений папір

        • Потужні характеристики

          Постійна подача пари
          30 г/хв
          Паровий удар
          До 140 грам
          Готовність до використання
          35 с
          Потужність
          2000 мВт

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати

            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips
            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.